Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Клопп: «Многие ждали, что мы снова оступимся. «Ливерпуль» был на высоте два года»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).

    «Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. «Лейпциг» может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

    Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них.

    Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема», – сказал Клопп.

    • Ответный матч пройдет 10 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru