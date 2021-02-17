Клопп: «Многие ждали, что мы снова оступимся. «Ливерпуль» был на высоте два года»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).

«Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. «Лейпциг» может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них.

Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема», – сказал Клопп.