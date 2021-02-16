Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»

Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Айдара, Кампль, Забитцер, Нкунку, Адамс, Ольмо.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Хендерсон, Кабак, Александер-Арнольд, Джонс, Вейналдум, Тиаго, Мане, Фирмино, Салах.
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
- Словенец Славко Винчич – главный арбитр матча «Лейпциг» – «Ливерпуль».
- Команды сыграют в Будапеште на «Пушкаш Арене», поскольку въезд из Великобритании в Германию запрещен в связи с пандемией коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру