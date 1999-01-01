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    Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»

    Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Айдара, Кампль, Забитцер, Нкунку, Адамс, Ольмо.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Хендерсон, Кабак, Александер-Арнольд, Джонс, Вейналдум, Тиаго, Мане, Фирмино, Салах.

    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • Словенец Славко Винчич – главный арбитр матча «Лейпциг» – «Ливерпуль».
    • Команды сыграют в Будапеште на «Пушкаш Арене», поскольку въезд из Великобритании в Германию запрещен в связи с пандемией коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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