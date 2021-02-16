Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»

Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Айдара, Кампль, Забитцер, Нкунку, Адамс, Ольмо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Хендерсон, Кабак, Александер-Арнольд, Джонс, Вейналдум, Тиаго, Мане, Фирмино, Салах.