«Арсенал» – в десятилетие голу Аршавина «Барселоне»: «Какая ночь! Какая атмосфера»

Нам то зачем об этом знать?
Десять лет исполнилось со дня гола Андрея Аршавина за «Арсенал» в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов. Лондонцы не забыли напомнить об этом болельщикам.
«Какая ночь! Какая атмосфера», – написал «Арсенал».
- Речь идет о 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1 в пользу «Арсенала»).
- В ответном матче «Арсенал» уступил 1:3 и вылетел.
- «Барселона» в том сезоне выиграла Лигу чемпионов.
#OnThisDay in 2011...What a night. What an atmosphere pic.twitter.com/0XhspCik3C— Arsenal (@Arsenal) February 16, 2021