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    «Арсенал» – в десятилетие голу Аршавина «Барселоне»: «Какая ночь! Какая атмосфера»

    Десять лет исполнилось со дня гола Андрея Аршавина за «Арсенал» в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов. Лондонцы не забыли напомнить об этом болельщикам.

    «Какая ночь! Какая атмосфера», – написал «Арсенал».

    • Речь идет о 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1 в пользу «Арсенала»).
    • В ответном матче «Арсенал» уступил 1:3 и вылетел.
    • «Барселона» в том сезоне выиграла Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8168

      Hektor 84 12 минут назад

      Нам то зачем об этом знать?

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