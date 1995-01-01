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    Ракицкий – о критике: «Кричат больше всего те, кто никогда не играли. А потом прячутся»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношении к критике со стороны болельщиков.

    — Осенью в какой-то момент вы написали в инстаграме: «Извините, что плохо играю».

    — Тот спад уже прошел.

    — С чем связываете свою не лучшую игру в тот момент?

    — Чувствовал себя не очень бодрым. Ноги не те были — усталость накопилась. Но вообще, если честно, хотел одному человеку в личку это написать. Думал, что так и делаю, а оказалось — опубликовал для всех.

    — Не пожалели об этом?

    — Нет. Я как чувствовал, так и написал. Считаю, люди могут об этом знать и понимать, что бывают разные периоды в жизни. И что мы — не роботы. С другой стороны, нас надо и подбадривать, и пинков давать. Только нормальных. По-человечески, без оскорблений.

    Некоторые заявляют — вы мажоры, или еще что-то в этом роде. Хотите, один на один всегда можно поговорить с удовольствием. А не когда кто-то где-то кричит, не говоря в лицо, а потом прячется.

    — Читаете, что пишут о вас болельщики и пресса?

    — Не всегда. Иногда в инстаграме. Но по большому счету, зачем оно мне надо? Я просто делаю свое дело. Выхожу на поле и отдаю там себя всего. Ухожу тупо уставший. Знаю при этом — все что мог, я сделал.

    Знаю, как за нас болеет «вираж». Они — сумасшедшие, в хорошем смысле. Когда это вижу, мне хочется играть еще лучше. Но повторю — мы все не роботы.

    – С кем вы можете пар выпустить, выговориться, обсудить удачный или неудачный матч?

    – С супругой, друзьями. С женой в машине едем – можем и про футбол поговорить. Она и меня понимает, и в футболе разбирается. А всю эту ерунду тоже не слушает. Кричат больше всего те, кто сами никогда не играли. Откуда они могут знать, как ты себя чувствуешь?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8168

      Hektor 84 6 минут назад

      А чего от тебя бревна прятаться? Лучше совсем не играть, чем так как вы. Ты это еще и игрой называешь? Так чемпионат кривоногих пешеходов.

      0
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      Рейтинг: -186

      faten 41 минуту назад

      Хохол продал свою родину за грязные деньги миляра и думает что жизнь удалась? глупый тупой хохол)))

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Алехсбургер. > faten 27 минут назад

      идинахуи

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Fusballer 1 час назад

      Ещё один балабол. Сколько же вас в футболе развелось. Не хочешь критики - играй в футбол с пацанами во дворе, а за зарплатой - на завод. А за миллионы при плохой игре и ужасном отношении к своим же болельщикам - должны люлей ещё получать.

      2
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      Рейтинг: +20502

      Боцман59rus 1 час назад

      А ты хохол для кого играешь? .....наверно для болельщиков, это те люди, которые не играют в футбол, мы потребляем этот продукт, под названием "футбол" так кому как не на критиковать вас за качество. Можете собираться в поле и играть для себя, посмотрим сколько протянете. Видимо уважаемый г-н Украины, не совсем понимает с чьих кошельков идёт оплата их контрактов

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      Рейтинг: +11264

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да сливать в чистую пацанам по 17-19 лет это не позор

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      Рейтинг: +2175

      Fusballer > Skull_Boy 1 час назад

      Это норма уже. Они же молодые, шустрые, а наши старички устают.

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