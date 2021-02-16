Ракицкий – о критике: «Кричат больше всего те, кто никогда не играли. А потом прячутся»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношении к критике со стороны болельщиков.

— Осенью в какой-то момент вы написали в инстаграме: «Извините, что плохо играю».

— Тот спад уже прошел.

— С чем связываете свою не лучшую игру в тот момент?

— Чувствовал себя не очень бодрым. Ноги не те были — усталость накопилась. Но вообще, если честно, хотел одному человеку в личку это написать. Думал, что так и делаю, а оказалось — опубликовал для всех.

— Не пожалели об этом?

— Нет. Я как чувствовал, так и написал. Считаю, люди могут об этом знать и понимать, что бывают разные периоды в жизни. И что мы — не роботы. С другой стороны, нас надо и подбадривать, и пинков давать. Только нормальных. По-человечески, без оскорблений.

Некоторые заявляют — вы мажоры, или еще что-то в этом роде. Хотите, один на один всегда можно поговорить с удовольствием. А не когда кто-то где-то кричит, не говоря в лицо, а потом прячется.

— Читаете, что пишут о вас болельщики и пресса?

— Не всегда. Иногда в инстаграме. Но по большому счету, зачем оно мне надо? Я просто делаю свое дело. Выхожу на поле и отдаю там себя всего. Ухожу тупо уставший. Знаю при этом — все что мог, я сделал.

Знаю, как за нас болеет «вираж». Они — сумасшедшие, в хорошем смысле. Когда это вижу, мне хочется играть еще лучше. Но повторю — мы все не роботы.

– С кем вы можете пар выпустить, выговориться, обсудить удачный или неудачный матч?

– С супругой, друзьями. С женой в машине едем – можем и про футбол поговорить. Она и меня понимает, и в футболе разбирается. А всю эту ерунду тоже не слушает. Кричат больше всего те, кто сами никогда не играли. Откуда они могут знать, как ты себя чувствуешь?