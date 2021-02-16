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  • Ракицкий – о критике: «Кричат больше всего те, кто никогда не играли. А потом прячутся»

Ракицкий – о критике: «Кричат больше всего те, кто никогда не играли. А потом прячутся»

16 февраля 2021, 12:43
20

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношении к критике со стороны болельщиков.

— Осенью в какой-то момент вы написали в инстаграме: «Извините, что плохо играю».

— Тот спад уже прошел.

— С чем связываете свою не лучшую игру в тот момент?

— Чувствовал себя не очень бодрым. Ноги не те были — усталость накопилась. Но вообще, если честно, хотел одному человеку в личку это написать. Думал, что так и делаю, а оказалось — опубликовал для всех.

— Не пожалели об этом?

— Нет. Я как чувствовал, так и написал. Считаю, люди могут об этом знать и понимать, что бывают разные периоды в жизни. И что мы — не роботы. С другой стороны, нас надо и подбадривать, и пинков давать. Только нормальных. По-человечески, без оскорблений.

Некоторые заявляют — вы мажоры, или еще что-то в этом роде. Хотите, один на один всегда можно поговорить с удовольствием. А не когда кто-то где-то кричит, не говоря в лицо, а потом прячется.

— Читаете, что пишут о вас болельщики и пресса?

— Не всегда. Иногда в инстаграме. Но по большому счету, зачем оно мне надо? Я просто делаю свое дело. Выхожу на поле и отдаю там себя всего. Ухожу тупо уставший. Знаю при этом — все что мог, я сделал.

Знаю, как за нас болеет «вираж». Они — сумасшедшие, в хорошем смысле. Когда это вижу, мне хочется играть еще лучше. Но повторю — мы все не роботы.

– С кем вы можете пар выпустить, выговориться, обсудить удачный или неудачный матч?

– С супругой, друзьями. С женой в машине едем – можем и про футбол поговорить. Она и меня понимает, и в футболе разбирается. А всю эту ерунду тоже не слушает. Кричат больше всего те, кто сами никогда не играли. Откуда они могут знать, как ты себя чувствуешь?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1613469322
Ну да сливать в чистую пацанам по 17-19 лет это не позор
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Боцман59rus
1613469490
А ты хохол для кого играешь? .....наверно для болельщиков, это те люди, которые не играют в футбол, мы потребляем этот продукт, под названием "футбол" так кому как не на критиковать вас за качество. Можете собираться в поле и играть для себя, посмотрим сколько протянете. Видимо уважаемый г-н Украины, не совсем понимает с чьих кошельков идёт оплата их контрактов
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Fusballer
1613470902
Ещё один балабол. Сколько же вас в футболе развелось. Не хочешь критики - играй в футбол с пацанами во дворе, а за зарплатой - на завод. А за миллионы при плохой игре и ужасном отношении к своим же болельщикам - должны люлей ещё получать.
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faten
1613472065
Хохол продал свою родину за грязные деньги миляра и думает что жизнь удалась? глупый тупой хохол)))
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Hektor 84
1613474178
А чего от тебя бревна прятаться? Лучше совсем не играть, чем так как вы. Ты это еще и игрой называешь? Так чемпионат кривоногих пешеходов.
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neveldomha
1613474701
Тут ты Ярик явно преувеличиваешь. Так можно каждого бракодела оправдать, из-за его плохого самочувствия и настроения. Не хочешь играть, не можешь - сиди, полируй скамейку. Хотелось бы еще услышать ответ на важный вопрос, когда планирует получать российское гражданство. И планирует ли вообще.
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zritelx
1613475415
Если бы не было критиков и болельщиков, то вы бы ни кому и не нужны были бы , и хорошие денюжки не получали бы , и не говорить не кому было-бы- = ваши ожидания, ваши проблемы=.
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raritet
1613476533
Если быть откровенным, все это часть футбола. И на мой взгляд, в России очень хороший болельщик. Иногда в комментариях видишь что уровень понимания футбола такой, что все эти писатели , возомнившие себя экспертами, просто Писатели. Им лишь бы написать что-нибудь о ком-нибудь. Так что Ярослав, вывод таков ; за те деньги , которые вы получаете нужно просто умирать на поле. И не нужно смотреть на Дзюбу. Он ни для кого не пример. Он скорее исключение в таком прекрасном виде спорта как футбол. Для Вас сегодня много ориентиров: Роналду, Ибра, Месси. Люди тоже в возрасте и не обижаются на болельщика. Потому что понимают. Болельщик их кормит .
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NewLife
1613478511
"нас надо и подбадривать, и пинков давать" Видимо, не читает Бомбардир, если бы читал, то взбодрился бы, дальше некуда. Здесь целая армия придурков всюду стыдит Спартак и подбадривает бомжей, даже когда те просерают все важные игры.
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Nesterenko
1613481278
Хохляра ты продажная, скотина.
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