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    Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Ливерпуль» играет с «Лейпцигом»

    Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    В параллельном матче «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем» в Будапеште.

    Месси и Пике – в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Мбаппе и Верратти выйдут у гостей

    Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2021 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -6

      maksimg8bykov 17 февраля 2021, 00:25

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      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 февраля 2021, 23:28

      классно, первый матч плей офф и сразу левый пенальт от вар, когда уже эти пенки вообще отменят в футболе))

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2021, 18:58

      Ну вот и дождались матчей ЛЧ. Интересные поединки ждут нас сегодня. Пусть победит сильнейший.

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 февраля 2021, 11:15

      Лейпциг играет с Ливерпулем в Будапеште, то есть на нейтральном поле, а никак не на своем поле.

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 16 февраля 2021, 10:31

      Надеюсь что ПСЖ этот путалонский ********** вынесет.

      -3
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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик > кто там 16 февраля 2021, 11:22

      Тише тише. Побереги свои таланты, они те6е в школе завтра пригодятся.

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Жорик секс обжорик 16 февраля 2021, 13:08

      а ты свой талант уже подмыл или еще не вечер?)

      -1
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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик > кто там 16 февраля 2021, 15:45

      шо, до сих пор *рочишь на роналду?

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Жорик секс обжорик 16 февраля 2021, 19:15

      нет. мне мамка твоя на него на*рачивает.

      -1
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