Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Ливерпуль» играет с «Лейпцигом»

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Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
В параллельном матче «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем» в Будапеште.
- «Барселону» и «ПСЖ» рассудит голландец Бьор Куйперс.
- Словенец Славко Винчич – главный арбитр матча «Лейпциг» – «Ливерпуль».
Месси и Пике – в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Мбаппе и Верратти выйдут у гостей
Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»