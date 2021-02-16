Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Ливерпуль» играет с «Лейпцигом»

Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

В параллельном матче «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем» в Будапеште.

«Барселону» и «ПСЖ» рассудит голландец Бьор Куйперс .

. Словенец Славко Винчич – главный арбитр матча «Лейпциг» – «Ливерпуль».

Месси и Пике – в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Мбаппе и Верратти выйдут у гостей

Кабак, Салах и Тиаго – в старте «Ливерпуля». Кампль, Забитцер и Ольмо выйдут у «Лейпцига»