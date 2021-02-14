«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед»: хозяева проиграли пять из последних шести домашних встреч

В 17:00 по Москве начнется матч 24-го тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед». У хозяев пять поражений в шести последних домашних встречах.

Последний раз «Вест Бромвич» побеждал дома 28 ноября, когда обыграл с минимальным счетом «Шеффилд Юнайтед».