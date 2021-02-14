«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед»: хозяева проиграли пять из последних шести домашних встреч

В 17:00 по Москве начнется матч 24-го тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед». У хозяев пять поражений в шести последних домашних встречах.
Последний раз «Вест Бромвич» побеждал дома 28 ноября, когда обыграл с минимальным счетом «Шеффилд Юнайтед».
- В случае победы «Манчестер Юнайтед» поднимется на 2-е место.
- «Вест Бромвич» идет в зоне вылета и отстает от спасительной строчки на 13 очков.
- «Вест Бромвич» последний раз побеждал манчестерцев дома в 2016 году (1:0).
Источник: Бомбардир.ру