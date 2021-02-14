Карпин – жене: «Очень хочешь сына? Ну тогда по приезде со сборов сразу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с женой в инстаграме. Они по-прежнему хотят родить сына.

«Люблю! С каждым днем все сильнее, с каждой девочкой все больше. Что же будет после рождения Жорика, если ты все-таки решишься на это?! Все еще хочешь?» – спросил Карпин.

«Очень хочу. Люблю тебя! И давай домой уже», – ответила Дарья Карпина.

«Ну тогда по приезде [со сборов] сразу», – анонсировал тренер.

У 52-летнего Карпина сейчас 5 дочерей и ни одного сына.

Карпины поженились в 2017 году.

«Ростов» вернется на родину в ближайшие несколько дней.