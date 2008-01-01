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    Карпин – жене: «Очень хочешь сына? Ну тогда по приезде со сборов сразу»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с женой в инстаграме. Они по-прежнему хотят родить сына.

    «Люблю! С каждым днем все сильнее, с каждой девочкой все больше. Что же будет после рождения Жорика, если ты все-таки решишься на это?! Все еще хочешь?» – спросил Карпин.

    «Очень хочу. Люблю тебя! И давай домой уже», – ответила Дарья Карпина.

    «Ну тогда по приезде [со сборов] сразу», – анонсировал тренер.

    • У 52-летнего Карпина сейчас 5 дочерей и ни одного сына.
    • Карпины поженились в 2017 году.
    • «Ростов» вернется на родину в ближайшие несколько дней.

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    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7521

      NewLife 8 минут назад

      Успехов в этом приятном деле !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4946

      playsh 22 минуты назад

      Придётся Валере постараться,никуда не денешься,тем более уже и имя выбрано - Жорик.
      Валера,не подведи.

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