Карпин – жене: «Очень хочешь сына? Ну тогда по приезде со сборов сразу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с женой в инстаграме. Они по-прежнему хотят родить сына.
«Люблю! С каждым днем все сильнее, с каждой девочкой все больше. Что же будет после рождения Жорика, если ты все-таки решишься на это?! Все еще хочешь?» – спросил Карпин.
«Очень хочу. Люблю тебя! И давай домой уже», – ответила Дарья Карпина.
«Ну тогда по приезде [со сборов] сразу», – анонсировал тренер.
- У 52-летнего Карпина сейчас 5 дочерей и ни одного сына.
- Карпины поженились в 2017 году.
- «Ростов» вернется на родину в ближайшие несколько дней.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Валерия Карпина