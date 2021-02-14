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  • Карпин – жене: «Очень хочешь сына? Ну тогда по приезде со сборов сразу»

Карпин – жене: «Очень хочешь сына? Ну тогда по приезде со сборов сразу»

14 февраля 2021, 13:50
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с женой в инстаграме. Они по-прежнему хотят родить сына.

«Люблю! С каждым днем все сильнее, с каждой девочкой все больше. Что же будет после рождения Жорика, если ты все-таки решишься на это?! Все еще хочешь?» – спросил Карпин.

«Очень хочу. Люблю тебя! И давай домой уже», – ответила Дарья Карпина.

«Ну тогда по приезде [со сборов] сразу», – анонсировал тренер.

  • У 52-летнего Карпина сейчас 5 дочерей и ни одного сына.
  • Карпины поженились в 2017 году.
  • «Ростов» вернется на родину в ближайшие несколько дней.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Plyash
1613306331
Придётся Валере постараться,никуда не денешься,тем более уже и имя выбрано - Жорик. Валера,не подведи.
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NewLife
1613307143
Успехов в этом приятном деле !
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knikos
1613311564
Удачи им обоим в хорошем деле . Но , писать грамотно нужно в любом случае ! Не " по приезде" , а "по приезду" .
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jet andy
1613314113
И нахрена всё это афишировать?
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nominum
1613332930
Девчонок в женский футбол. Георгия- в мужской. И чтобы папаню перещеголял!!
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zigbert
1613400527
Бракодел.
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Hektor 84
1613469284
Валера удачи в этом не легком труде)))
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