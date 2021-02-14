Карпин: «18-19-летних российских игроков приходится учить простейшим вещам. Они не знают, как обработать мяч. Это проблема российского футбола»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне. Игроков приходится доучивать уже в профессиональных клубах.

«Приходят ребята в 18-19 лет. Начинаем с ними работать. В Испании игроки такого возраста приходят абсолютно обученными азам. В России в клубы приходят футболисты, которых приходится учить азам. Как обработать, подработать мяч.

Данил Глебов пришел в «Ростов» и не знал, как мяч обработать. Он и сейчас не особо знает. Работаем над этим тоже. Абсолютно простые вещи на уровне детско-юношеской школы. Это одна из проблем российского футбола», – сказал Карпин.