Карпин: «18-19-летних российских игроков приходится учить простейшим вещам. Они не знают, как обработать мяч. Это проблема российского футбола»

Вот у Зенита всё нормально,трененруют все ЗМС, Радимов, Зырьянов..и.т.д. Все U-18,17,16 молодёжка до 23 на первом месте....учитесь как надо работать...))) Или опять ГАЗПРОМ всё купил ??
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне. Игроков приходится доучивать уже в профессиональных клубах.
«Приходят ребята в 18-19 лет. Начинаем с ними работать. В Испании игроки такого возраста приходят абсолютно обученными азам. В России в клубы приходят футболисты, которых приходится учить азам. Как обработать, подработать мяч.
Данил Глебов пришел в «Ростов» и не знал, как мяч обработать. Он и сейчас не особо знает. Работаем над этим тоже. Абсолютно простые вещи на уровне детско-юношеской школы. Это одна из проблем российского футбола», – сказал Карпин.
- Тренер работает в Ростове-на-Дону с 2018 года.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- На следующей неделе «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».