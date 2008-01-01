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    Карпин: «18-19-летних российских игроков приходится учить простейшим вещам. Они не знают, как обработать мяч. Это проблема российского футбола»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне. Игроков приходится доучивать уже в профессиональных клубах.

    «Приходят ребята в 18-19 лет. Начинаем с ними работать. В Испании игроки такого возраста приходят абсолютно обученными азам. В России в клубы приходят футболисты, которых приходится учить азам. Как обработать, подработать мяч.

    Данил Глебов пришел в «Ростов» и не знал, как мяч обработать. Он и сейчас не особо знает. Работаем над этим тоже. Абсолютно простые вещи на уровне детско-юношеской школы. Это одна из проблем российского футбола», – сказал Карпин.

    • Тренер работает в Ростове-на-Дону с 2018 года.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • На следующей неделе «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ 40 минут назад

      Вот у Зенита всё нормально,трененруют все ЗМС, Радимов, Зырьянов..и.т.д. Все U-18,17,16 молодёжка до 23 на первом месте....учитесь как надо работать...))) Или опять ГАЗПРОМ всё купил ??

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      Рейтинг: +10049

      ilichkadr 1 час назад

      "Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне"!?
      Все видят, что проблема в детском футболе, которого нет с 1986 года. Распил бабла гораздо выгоднее, а самое главное быстро и без особых напрягов.......

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      Рейтинг: +42466

      MaxRnD > ilichkadr 1 час назад

      (с) "Распил бабла ... "
      Ну так это вообще суть росэкономики со времён уничтожения Союза

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      Рейтинг: +4051

      mamba9090909 > MaxRnD 40 минут назад

      Распил бабла, это мелочи по сравнению с распилом страны. Гениальнейшее изобретение - ваучер. Раздали народу ваучеры и каждый стал владельцем кусочка страны. Затем устроили скупку ваучеров и народ, не вполне соображая, что это за бумажки, с радостью обменивал их за бутылку водки. Таким образом вся масса ваучеров сконцетрировалась в руках нескольких воротил. И на основе закона о ваучеризации, который они же и придумали, страна была распилена на несколько кусков путём приватизации.

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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > mamba9090909 38 минут назад

      Это старая история..всех этих дельцов давно уже посадили или закопали...)) Дядечка ты в другом мире живёшь...

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      Рейтинг: +42466

      MaxRnD > mamba9090909 26 минут назад

      Всё правильно, ваучеризация - это был основной этап в процессе окончательного разделения страны на касту богатых и прочий плебс, не вписавшийся в рынок

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      Рейтинг: +5457

      nik55 > _Marqella_ 23 минуты назад

      с такими высказываниями ты похоже на горшке еще сидишь

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      Рейтинг: +42466

      MaxRnD > nik55 17 минут назад

      Причём наглухо ))

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      Рейтинг: +4051

      mamba9090909 > _Marqella_ 12 минут назад

      А я что, сказал что это нынешняя история? Это то, с чего всё началось, в начале девяностых. Посадили и закопали не тех, кто это всё закрутил, а шелуху, которая вспенилась на основе тех событий. А те дельцы, которые всё замутили, живы и здравствуют, но, чувствуя, что начинают терять то, что приобрели, начинают опять мутить страну, чтобы попытаться вернуть всё. Раскачать ситуацию, развалить страну на части, а что будет дальше со страной их не волнует.

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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > mamba9090909 7 минут назад

      Да, ты прав...и что с этим делать?? Ну не за Наваольного же идти..тот совсем не годится в ревалюционеры...

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      Рейтинг: +4051

      mamba9090909 1 час назад

      Чтобы 18 - 19 летние приходили готовыми, их надо учить с 7 - 10 лет. А для этого надо строить футбольные школы с хорошими учителями.

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      Рейтинг: +1277

      elessar arnor > mamba9090909 54 минуты назад

      а для этого пригнать из-за бугра специалистов, чтобы научили наших физруков, по исторической брошюрке работаем, платить неплохую з/п и пр и только тогда пойдут дети

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      Рейтинг: +4051

      mamba9090909 > elessar arnor 32 минуты назад

      Правильно, лучше заплатить одному специалисту хорошие деньги, чем кормить трёх физруков. Рядом с моим домом детская футбольная школа с отличным полем и тренажёрным комплексом. Я как то наблюдал - по полю, за мячом, безалаберно, носится группа ребятишек. А в стороне стоят три физрука и травят байки, даже не глядя на играющих. Минут 20 я наблюдал, так ничего и не изменилось.

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