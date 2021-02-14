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  • Карпин: «18-19-летних российских игроков приходится учить простейшим вещам. Они не знают, как обработать мяч. Это проблема российского футбола»

Карпин: «18-19-летних российских игроков приходится учить простейшим вещам. Они не знают, как обработать мяч. Это проблема российского футбола»

14 февраля 2021, 10:15
29

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне. Игроков приходится доучивать уже в профессиональных клубах.

«Приходят ребята в 18-19 лет. Начинаем с ними работать. В Испании игроки такого возраста приходят абсолютно обученными азам. В России в клубы приходят футболисты, которых приходится учить азам. Как обработать, подработать мяч.

Данил Глебов пришел в «Ростов» и не знал, как мяч обработать. Он и сейчас не особо знает. Работаем над этим тоже. Абсолютно простые вещи на уровне детско-юношеской школы. Это одна из проблем российского футбола», – сказал Карпин.

  • Тренер работает в Ростове-на-Дону с 2018 года.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.
  • На следующей неделе «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (29)
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mamba9090909
1613287686
Чтобы 18 - 19 летние приходили готовыми, их надо учить с 7 - 10 лет. А для этого надо строить футбольные школы с хорошими учителями.
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ilichkadr
1613290026
"Валерий Карпин видит проблему российского футбола на детско-юношеском уровне"!? Все видят, что проблема в детском футболе, которого нет с 1986 года. Распил бабла гораздо выгоднее, а самое главное быстро и без особых напрягов.......
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_Marqella_
1613291897
Вот у Зенита всё нормально,трененруют все ЗМС, Радимов, Зырьянов..и.т.д. Все U-18,17,16 молодёжка до 23 на первом месте....учитесь как надо работать...))) Или опять ГАЗПРОМ всё купил ??
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Fusballer
1613295604
Конечно не умеют, если всякие кокоши с фитнес-тренерами тренируются, а не с футбольными.
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JTherry
1613300533
Даниле Глебову "перепало" от Карпина, но здесь хотя бы по делу...
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general.lizyukov
1613304402
Так иди в ДЮСШ, тренируй пацанов, что ж ты только жалуешься? Не в последнюю очередь благодаря тебе развалили всю систему подготовки. Вы хотели бабла здесь и сейчас - хлебайте. Теперь вчерашние мальчишки тоже хотят только бабла, здесь и сейчас, а пахать они не хотят.
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Plyash
1613307797
Самая главная ошибка тренеров,это когда пришедшего в команду мальчишку начинают переделывать и прогибать под уже существующий командный стиль,не обращая внимания на его уже существующее умение и талант.И получается из талантливого пацана очередной середняк.Уж Валере этого не знать?
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derrik2000
1613309493
Зато эти недофутболистики могут безо всякой робости уверенно управлять любой консервной банкой. А Карпин в ИХ возрасте НЕ МОГ ))) ОН В ИХ ВОЗРАСТЕ УЧИЛСЯ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!
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portero
1613321547
Ну ты сравнил, там куча футбольных школ всех обучают, так сказать вне независимости от физических данных... а там уж кто сможет тот пробьётся.
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Hektor 84
1613468997
Нет в России хороших тренеров и тренерская школа нулевая. Не появятся хорошие футболисты, пока не появятся хорошие тренеры.
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