ЦСКА избежал закрытия трибуны за нецензурные кричалки фанатов в адрес Черчесова

УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА на закрытие трибуны в ближайшем еврокубковом матче. Наказание заменили на штраф в размере 10 тысяч евро.

Речь идет о нарушении, допущенном на матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» в ноябре. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.