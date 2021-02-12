ЦСКА избежал закрытия трибуны за нецензурные кричалки фанатов в адрес Черчесова

УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА на закрытие трибуны в ближайшем еврокубковом матче. Наказание заменили на штраф в размере 10 тысяч евро.
Речь идет о нарушении, допущенном на матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» в ноябре. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Причиной оскорблений Черчесова стала его критика в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова.
- ЦСКА сыграет в еврокубках не раньше осени.
- В таблице РПЛ москвичи идут 2-ми.
Источник: УЕФА