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    ЦСКА избежал закрытия трибуны за нецензурные кричалки фанатов в адрес Черчесова

    УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА на закрытие трибуны в ближайшем еврокубковом матче. Наказание заменили на штраф в размере 10 тысяч евро.

    Речь идет о нарушении, допущенном на матче группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» в ноябре. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    • Причиной оскорблений Черчесова стала его критика в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова.
    • ЦСКА сыграет в еврокубках не раньше осени.
    • В таблице РПЛ москвичи идут 2-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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