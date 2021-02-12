Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев финансово помог клубному массажисту Михаилу Насибову, который умер в четверг в возрасте 67 лет.

Вратарь безвозмездно передал специалисту 1 миллион рублей.

«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьeзный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!». Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», – рассказал экс-защитник сборной СССР Ахрик Цвейба.