Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев финансово помог клубному массажисту Михаилу Насибову, который умер в четверг в возрасте 67 лет.
Вратарь безвозмездно передал специалисту 1 миллион рублей.
«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьeзный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!». Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», – рассказал экс-защитник сборной СССР Ахрик Цвейба.
- Насибов работал в ЦСКА с 2004 года.
- С 1976 по 2016 год он был массажистом сборной сначала СССР, а затем России.
Источник: «Чемпионат»