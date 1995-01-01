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    Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев финансово помог клубному массажисту Михаилу Насибову, который умер в четверг в возрасте 67 лет.

    Вратарь безвозмездно передал специалисту 1 миллион рублей.

    «Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьeзный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!». Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», – рассказал экс-защитник сборной СССР Ахрик Цвейба.

    • Насибов работал в ЦСКА с 2004 года.
    • С 1976 по 2016 год он был массажистом сборной сначала СССР, а затем России.

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    Источник: «Чемпионат»

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