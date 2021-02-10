Гвардиола: «Возможно, «Манчестер Сити» не стоит больше играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола шутливо ответил на мнения, что его команда уже взяла титул АПЛ. Команда лидирует с пятиочковым отрывом.

«Два-три месяца назад у нас не было шансов ни на чемпионство, ни на Лигу чемпионов. Теперь мы готовы. Возможно, «Манчестер Сити» больше не стоит играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы. Почему мы должны играть с «Тоттенхэмом», потом с «Эвертоном»? Мы уже чемпионы.

Не понимаю, почему люди говорят об этом. Нет ничего вечного или идеального. Если мы выиграли раньше, это не значит, что будем выигрывать в будущем», – сказал Гвардиола.