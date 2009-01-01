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    Гвардиола: «Возможно, «Манчестер Сити» не стоит больше играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола шутливо ответил на мнения, что его команда уже взяла титул АПЛ. Команда лидирует с пятиочковым отрывом.

    «Два-три месяца назад у нас не было шансов ни на чемпионство, ни на Лигу чемпионов. Теперь мы готовы. Возможно, «Манчестер Сити» больше не стоит играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы. Почему мы должны играть с «Тоттенхэмом», потом с «Эвертоном»? Мы уже чемпионы.

    Не понимаю, почему люди говорят об этом. Нет ничего вечного или идеального. Если мы выиграли раньше, это не значит, что будем выигрывать в будущем», – сказал Гвардиола.

    • В 20:30 по Москве «Манчестер Сити» начнет матч Кубка Англии против «Суонси».
    • «Манчестер Сити» выиграл 14 матчей подряд. Это самая длинная победная серия Гвардиолы в карьере.
    • Гвардиола работает в Манчестере с 2016 года.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Venom888 52 минуты назад

      Сказала правду, как оно и есть. Просто не все хотят понимать это)

      -1
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      Рейтинг: +20092

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нескромно.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15345

      vladimir-7 1 час назад

      Манчестер Сити своей игрой может влиять на формирование положения
      других команд в чемпионате АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +723

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Пеп прав: зачем вообще играть? Есть же рейтинги, эксперты, аналитики в конце концов. Пусть голосуют и определяют чемпионов, зачем клоунам на поле кривляться?))

      1
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      Рейтинг: +30

      AS Roma Ultras 2 часа назад

      Это перевод косячный или Пеп что то употребляет?

      1
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      Рейтинг: +44985

      portero 2 часа назад

      Приколол хорошо, в этом сезоне нет стабильности у многих, карантин всех трясет без очереди...

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