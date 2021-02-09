El Diario Vasco: матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Ювентуса»

Провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Манчестер Юнайтед» в Испании не представляется возможным. Власти не пустят манчестерцев в Сан-Себастьян в связи с ограничениями по коронавирусу.
УЕФА планирует провести матч в Турине на «Ювентус Стэдиум». Ответная игра, вероятно, также состоится на нейтральном поле.
- 1-й матч намечен на 18 февраля, ответный – на 25-е.
- Из-за коронавирусных ограничений несколько еврокубковых матчей уже перенесли на нейтральные поля.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в АПЛ.
Источник: El Diario Vasco
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