El Diario Vasco: матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Ювентуса»

Провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Манчестер Юнайтед» в Испании не представляется возможным. Власти не пустят манчестерцев в Сан-Себастьян в связи с ограничениями по коронавирусу.

УЕФА планирует провести матч в Турине на «Ювентус Стэдиум». Ответная игра, вероятно, также состоится на нейтральном поле.