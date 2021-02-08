Эдерсон не пропускал в АПЛ 831 минуту. Это третья по длительности сухая серия в истории лиги

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (1:4) в матче 23-го тура АПЛ, но прервал сухую серию соперника.

Вратарь «Сити» Эдерсон не пропускал в чемпионате на протяжении 831 минуты. Это третий результат в истории английской Премьер-лиги.

Второе место по этому показателю занимает Петр Чех – 1025 минут без пропущенных мячей в 2005 году.

Рекорд турнира принадлежит Эдвину ван дер Сару, сухая серия которого в 2009 году прервалась на отметке в 1311 минут.