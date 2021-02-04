Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура Серии А против «Интера».
29-летний россиянин включен в заявку команды на игру с миланцами.
Эта встреча может стать дебютной для форварда в составе «Фиорентины».
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с футболистом подписан до июня 2024 года.
- «Фиорентина» примет «Интер» 5 февраля в 22:45 мск.
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Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»