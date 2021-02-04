Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура Серии А против «Интера».

29-летний россиянин включен в заявку команды на игру с миланцами.

Эта встреча может стать дебютной для форварда в составе «Фиорентины».