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    Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура Серии А против «Интера».

    29-летний россиянин включен в заявку команды на игру с миланцами.

    Эта встреча может стать дебютной для форварда в составе «Фиорентины».

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с футболистом подписан до июня 2024 года.
    • «Фиорентина» примет «Интер» 5 февраля в 22:45 мск.

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    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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