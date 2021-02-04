Сборная Россия сыграет с флагом и гимном в квалификации ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России в отборе к ЧМ-2022 будет выступать с флагом и гимном.

«В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор—тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА», – сказал Дюков.

В декабре 2020 года CAS и WADA запретили России выступать с гимном и флагом на международных соревнованиях до 2022 года.

Сборной России в соперники достались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом