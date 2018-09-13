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    Сборная Россия сыграет с флагом и гимном в квалификации ЧМ-2022

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России в отборе к ЧМ-2022 будет выступать с флагом и гимном.

    «В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор—тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА», – сказал Дюков.

    Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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