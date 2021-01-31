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    Дзюба: «Коронавирус – очень непростая болезнь»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями в связи с возвращением к тренировкам с командой.

    • Футболист переболел коронавирусом.
    • Из-за COVID-19 он пропустит первый сбор петербургского клуба.
    • «Зенит» готовится ко второй части сезона в Дубае (ОАЭ).

    «Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, за теплоту, за добрые слова. Очень много написали сообщений в директ, просто волновались. Мне очень-очень приятно, спасибо вам огромное за это. Я это очень ценю.

    Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь пока не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится.

    Безумно рад был оказаться на поле, потренироваться. Завтра будет еще две тренировки, поэтому нужно будет наверстывать упущенное. Надеюсь, мы это сможем.

    Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы золотые люди», – сказал Дзюба в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    31.01.2021 23:35
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