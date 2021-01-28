Гончаренко: «ЦСКА хорошо поработал на первом сборе. Доволен всеми ребятами»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Мурсией» (5:0) и подвел итоги первого зимнего сбора.

«Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами. Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений.

Конечно, хотелось бы, чтобы уровень соперника был выше. Но надо учитывать, что сейчас пандемия, и мы играем с теми соперниками, которые есть неподалеку.

Соперник хорошо смотрелся в первом тайме. Доволен всеми ребятами, которые вышли как в первом тайме, так и во втором. Структура атаки была видна очень хорошо. Что касается обороны, у нас мало пищи для размышлений. Кого-то отдельно выделять не хочу, все хорошо смотрелись», – цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.