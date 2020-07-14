Месси – пятый бомбардир в истории Кубка Испании

Вот здесь рекорд Тельмо Сарры кажется вечным. 4 место у Лео уже в кармане. Если останется в Барсе до конца карьеры, скорее всего, будет вторым-третьим в этом списке.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Для аргентинца это 54-й гол в играх вышеуказанного турнира.
33-летний форвард «Барсы» занимает пятое место среди лучших бомбардиров Кубка.
Опережают Месси только Эдмундо Суарес (55), Гильермо Горостиса (64), Хосеп Самитьер (69) и Тельмо Сарра (81).