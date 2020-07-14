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    Месси – пятый бомбардир в истории Кубка Испании

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Для аргентинца это 54-й гол в играх вышеуказанного турнира.

    33-летний форвард «Барсы» занимает пятое место среди лучших бомбардиров Кубка.

    Опережают Месси только Эдмундо Суарес (55), Гильермо Горостиса (64), Хосеп Самитьер (69) и Тельмо Сарра (81).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports Center ESPN

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11134

      Cules2013 30 минут назад

      Вот здесь рекорд Тельмо Сарры кажется вечным. 4 место у Лео уже в кармане. Если останется в Барсе до конца карьеры, скорее всего, будет вторым-третьим в этом списке.

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