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    Тухель – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Если будем так играть, результат придет»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Встреча стала дебютной для немца во главе новой команды.
    • Во вторник Тухель сменил в «Челси» уволенного Фрэнка Лэмпарда.

    «Мне очень понравилось. Я доволен интенсивностью, отношением к игре и уровнем своей команды. Мы действовали очень организованно, часто отбирали мяч в финальной трети поля.

    Во втором тайме мы прибавляли от минуты к минуте, но, к сожалению, не смогли забить. Впрочем, если будем так играть, результат придет», – сказал Тухель.

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    Источник: BBC

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