Тухель – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Если будем так играть, результат придет»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Встреча стала дебютной для немца во главе новой команды.

Во вторник Тухель сменил в «Челси» уволенного Фрэнка Лэмпарда.

«Мне очень понравилось. Я доволен интенсивностью, отношением к игре и уровнем своей команды. Мы действовали очень организованно, часто отбирали мяч в финальной трети поля.

Во втором тайме мы прибавляли от минуты к минуте, но, к сожалению, не смогли забить. Впрочем, если будем так играть, результат придет», – сказал Тухель.