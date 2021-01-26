Кузяев: «Хотел попробовать себя в топ-5. Было три-четыре реальных предложения, но не сложилось»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему ему не удалось перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно.

– Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои.

Я, повторю, очень хотел попробовать себя в топ-5. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге.

– В какой чемпионат хотели перейти? Аршавин не скрывал своей мечты о переходе в «Барселону». В итоге туда так и не перешел, зато поиграл за «Арсенал». Вы, кстати, за него с детства болели.

– Конечно, понимал, что в «Арсенал» попасть будет сложно, нужно иметь другой бэкграунд, другую статистику. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя.

– То есть, куда угодно: в «Вест Бромвич», «Алавес», «Страсбур»?

– В английском чемпионате пошел бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.

Англия же для меня – сильнейший чемпионат в Европе. Там скорости другого уровня.

– Сколько было реальных вариантов для перехода? Так, чтобы дошло до разговоров со спортивным директором или даже тренером?

– Знаете, так много было разговоров… То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать.

Реальных предложений, наверное, было 3-4, когда дошло до представителей клубов. Но все равно не сложилось.