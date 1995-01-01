Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Кузяев: «Хотел попробовать себя в топ-5. Было три-четыре реальных предложения, но не сложилось»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему ему не удалось перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно.

    – Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои.

    Я, повторю, очень хотел попробовать себя в топ-5. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге.

    – В какой чемпионат хотели перейти? Аршавин не скрывал своей мечты о переходе в «Барселону». В итоге туда так и не перешел, зато поиграл за «Арсенал». Вы, кстати, за него с детства болели.

    – Конечно, понимал, что в «Арсенал» попасть будет сложно, нужно иметь другой бэкграунд, другую статистику. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя.

    – То есть, куда угодно: в «Вест Бромвич», «Алавес», «Страсбур»?

    В английском чемпионате пошел бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.

    Англия же для меня – сильнейший чемпионат в Европе. Там скорости другого уровня.

    – Сколько было реальных вариантов для перехода? Так, чтобы дошло до разговоров со спортивным директором или даже тренером?

    – Знаете, так много было разговоров… То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать.

    Реальных предложений, наверное, было 3-4, когда дошло до представителей клубов. Но все равно не сложилось.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «СДЗД»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1490

      Алехсбургер. 24 минуты назад

      Прошлое в "Тереке" видимо смутило работодателей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4292

      Cleaner 1 час назад

      Кузяев: «Хотел попробовать себя в топ-5. Было три-четыре реальных предложения, но БАБЛА Зенитовского захотелось!»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Alekxei Z. 2 часа назад

      С необоснованно завышенными зп в России у игроков просматривается неадекватность в самооценке. Ради чего переходить в ТОП-5 ?
      В средниках ( на большее не претендует ) там зп меньше чем в Питере, какой стимул в переходе ?
      Когда и в РПЛ далеко не лучший, какая-то странность в таких заявлениях просматривается.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82175
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru