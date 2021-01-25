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    Лапорта – о желании «ПСЖ» подписать Месси: «Они терпят убытки. Просим уважать «Барселону»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта посчитал недопустимым высказывание спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, который заявил об интересе клуба к нападающему Лионелю Месси.

    «Я читал, что «ПСЖ» терпит убытки. Стоит задуматься, могут ли они осуществлять трансферы, и что это будут за сделки.

    Мы уважительно относимся к «ПСЖ». Просим их также уважительно относиться к нам и не пытаться дестабилизировать «Барселону».

    • Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил интерес к Месси.
    • Месси может покинуть «Барселону» этим летом в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1805

      Валерий2705 3 часа назад

      Дестабилизировать Барселону отнюдь не ПСЖ и не вчера, и даже не на прошлой неделе)

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