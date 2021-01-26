Лапорта – о желании «ПСЖ» подписать Месси: «Они терпят убытки. Просим уважать «Барселону»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта посчитал недопустимым высказывание спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, который заявил об интересе клуба к нападающему Лионелю Месси.

«Я читал, что «ПСЖ» терпит убытки. Стоит задуматься, могут ли они осуществлять трансферы, и что это будут за сделки.

Мы уважительно относимся к «ПСЖ». Просим их также уважительно относиться к нам и не пытаться дестабилизировать «Барселону».