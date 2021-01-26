Агент Барбоза: «Во время матчей «Порту» Аленичев думал, как играет «Спартак» и даже спрашивал счет»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о переходе Дмитрия Аленичева в «Порту» в 2000 году.
— Как Аленичев попал в «Порту»?
— Выбирали между ним и Рожером из «Флуминенсе». Просмотрев обоих, тренер «Порту» Фернанду Сантуш понял, что Аленичев — большой игрок, который может здорово помочь «Порту». Так и получилось. А Рожера взяла «Бенфика».
Правда, через год Сантуша сменил Октавиу Машаду. Он обвинял Диму в том, что во время матчей «Порту» тот думал, как в это же время играет «Спартак» и даже спрашивал счет.
— Это нормально?
— По-моему, да — когда матчи пересекаются. Просто Октавио не очень любил Аленичева и нечасто его использовал. Зато с приходом Моуринью Дима заиграл прекрасно и стал очень популярен в команде.
- Аленичев играл за «Порту» с 2000 по 2004 года.
- Вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2003/04.
Источник: «Матч ТВ»