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    Агент Барбоза: «Во время матчей «Порту» Аленичев думал, как играет «Спартак» и даже спрашивал счет»

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о переходе Дмитрия Аленичева в «Порту» в 2000 году.

    — Как Аленичев попал в «Порту»?

    — Выбирали между ним и Рожером из «Флуминенсе». Просмотрев обоих, тренер «Порту» Фернанду Сантуш понял, что Аленичев — большой игрок, который может здорово помочь «Порту». Так и получилось. А Рожера взяла «Бенфика».

    Правда, через год Сантуша сменил Октавиу Машаду. Он обвинял Диму в том, что во время матчей «Порту» тот думал, как в это же время играет «Спартак» и даже спрашивал счет.

    — Это нормально?

    — По-моему, да — когда матчи пересекаются. Просто Октавио не очень любил Аленичева и нечасто его использовал. Зато с приходом Моуринью Дима заиграл прекрасно и стал очень популярен в команде.

    • Аленичев играл за «Порту» с 2000 по 2004 года.
    • Вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2003/04.

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    Источник: «Матч ТВ»

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