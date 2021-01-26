Агент Барбоза: «Во время матчей «Порту» Аленичев думал, как играет «Спартак» и даже спрашивал счет»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о переходе Дмитрия Аленичева в «Порту» в 2000 году.

— Как Аленичев попал в «Порту»?

— Выбирали между ним и Рожером из «Флуминенсе». Просмотрев обоих, тренер «Порту» Фернанду Сантуш понял, что Аленичев — большой игрок, который может здорово помочь «Порту». Так и получилось. А Рожера взяла «Бенфика».

Правда, через год Сантуша сменил Октавиу Машаду. Он обвинял Диму в том, что во время матчей «Порту» тот думал, как в это же время играет «Спартак» и даже спрашивал счет.

— Это нормально?

— По-моему, да — когда матчи пересекаются. Просто Октавио не очень любил Аленичева и нечасто его использовал. Зато с приходом Моуринью Дима заиграл прекрасно и стал очень популярен в команде.