Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Нападающий Александр Кокорин вылетел с семьей в Италию. Соответствующая фотография появилась в твиттере «Фиорентины».

Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.