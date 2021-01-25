Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

По ходу Олигофрен владеет массовым гипнозом,через полгода лавки и травм его фиалки в Милан или Интер сплавят.А там и до Барсы рукой подать
Нападающий Александр Кокорин вылетел с семьей в Италию. Соответствующая фотография появилась в твиттере «Фиорентины».
Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
- По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.
Stiamo arrivando! #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/NLs1xufGMt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021