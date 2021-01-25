Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Нападающий Александр Кокорин вылетел с семьей в Италию. Соответствующая фотография появилась в твиттере «Фиорентины».

Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.