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    Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

    Нападающий Александр Кокорин вылетел с семьей в Италию. Соответствующая фотография появилась в твиттере «Фиорентины».

    Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

    Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.

    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      SmokingDog 22 минуты назад

      По ходу Олигофрен владеет массовым гипнозом,через полгода лавки и травм его фиалки в Милан или Интер сплавят.А там и до Барсы рукой подать

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      Рейтинг: +177

      Ollegator 1 час назад

      предварительное УРА..)

      0
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      Рейтинг: +44615

      portero 2 часа назад

      Медосмотр сегодня, это хорошо, а то ожидание затянулось...
      Удачи Саше разгильдяю, пора уже повзрослеть...

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