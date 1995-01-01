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    Соболев: «Никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи. Про Италию – особенно»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине, который на этой неделе должен завершить переход из московского клуба в «Фиорентину».

    – Чему ты как нападающий научился у Кокорина?

    – Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился, – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне.

    – Как вы отдохнули с Кокориным на Мальдивах?

    – Ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо, хаха.

    – Во время отпуска обсуждал интерес «Фиорентины» и будущий трансфер?

    – Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещe несколько дней.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4289

      Cleaner 2 часа назад

      Соболев: -"Зато перед отъездом маленько посидели, хорошенько побухали, пошутили – он и поехал".

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