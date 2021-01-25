Соболев: «Никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи. Про Италию – особенно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине, который на этой неделе должен завершить переход из московского клуба в «Фиорентину».

– Чему ты как нападающий научился у Кокорина?

– Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился, – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне.

– Как вы отдохнули с Кокориным на Мальдивах?

– Ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо, хаха.

– Во время отпуска обсуждал интерес «Фиорентины» и будущий трансфер?

– Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещe несколько дней.

Соболев: «Возможно, «Спартак» хорошо закончит сезон, и Тедеско захочет остаться»