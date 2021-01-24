Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: «Служил верой и правдой, отдавался с утра до ночи. Не появился однажды на рабочем месте – все, не нужен»

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал об уходе из клуба, который случился в прошлом году. Он считает, что работа в ЦСКА нанесла урон его здоровью.

– Когда расстались с ЦСКА, дали объемное интервью. После него в эфире Евгений Гинер сказал следующее: «Кто бы от нас ни уходил, никогда сор из избы не выносил. Якунчиков принял решение поступить так. Не знаю, какой клуб теперь его возьмет, понимая, чем это может закончиться». Царапнуло?

– Вообще не ожидал. Я ведь в интервью ничего плохого не сказал. 16 лет отработал в клубе, служил верой и правдой. Очень уважаю Гинера, не знаю, почему он так оценил мои слова.

Заступился ли кто-то из клуба? Не могу советовать другим. Примерял ситуацию на себя: пошел бы к начальству, попросил бы. Не то чтобы обладаю каким-то авторитетом, но мнение в защиту человека, которого выгоняют, изложил бы. А так получилось — ушел и ушел, только Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко за меня ходатайствовали. Отдавался работе с утра до ночи, здоровье там оставил, но не появился однажды на рабочем месте – и все, не нужен. Не понимаю, почему так.

С другой стороны, может, и стоило пройти через все это, чтобы сравнить. Оказывается, есть клубы, где тебя ценят. В «Велесе» и «Химках» услышал массу добрых слов. Далеко не альтруист, у меня много детей, высоко ценю зарплату, но порой хочется работать именно за это, за добрые слова. Выложусь в гораздо большей степени, чем за деньги. В ЦСКА, к сожалению, этого не поняли. Хотя зарплата у меня была хорошая, спасибо армейскому клубу. И все же человеческое отношение ставлю выше.

Думаю, мой уход готовили, искали повод. В Краснодаре нашли. Поняли, что со мной можно разговаривать любыми словами, потому что замена найдена. Наверное, не так уж нужен был. Написал на прощание в общем чате: добрые слова приветствуются. Несколько молодых в личку ответили: «Спасибо, Палыч, за помощь». И всe.