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  • Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: «Служил верой и правдой, отдавался с утра до ночи. Не появился однажды на рабочем месте – все, не нужен»

Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: «Служил верой и правдой, отдавался с утра до ночи. Не появился однажды на рабочем месте – все, не нужен»

24 января 2021, 12:48
4

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал об уходе из клуба, который случился в прошлом году. Он считает, что работа в ЦСКА нанесла урон его здоровью.

– Когда расстались с ЦСКА, дали объемное интервью. После него в эфире Евгений Гинер сказал следующее: «Кто бы от нас ни уходил, никогда сор из избы не выносил. Якунчиков принял решение поступить так. Не знаю, какой клуб теперь его возьмет, понимая, чем это может закончиться». Царапнуло?

– Вообще не ожидал. Я ведь в интервью ничего плохого не сказал. 16 лет отработал в клубе, служил верой и правдой. Очень уважаю Гинера, не знаю, почему он так оценил мои слова.

Заступился ли кто-то из клуба? Не могу советовать другим. Примерял ситуацию на себя: пошел бы к начальству, попросил бы. Не то чтобы обладаю каким-то авторитетом, но мнение в защиту человека, которого выгоняют, изложил бы. А так получилось — ушел и ушел, только Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко за меня ходатайствовали. Отдавался работе с утра до ночи, здоровье там оставил, но не появился однажды на рабочем месте – и все, не нужен. Не понимаю, почему так.

С другой стороны, может, и стоило пройти через все это, чтобы сравнить. Оказывается, есть клубы, где тебя ценят. В «Велесе» и «Химках» услышал массу добрых слов. Далеко не альтруист, у меня много детей, высоко ценю зарплату, но порой хочется работать именно за это, за добрые слова. Выложусь в гораздо большей степени, чем за деньги. В ЦСКА, к сожалению, этого не поняли. Хотя зарплата у меня была хорошая, спасибо армейскому клубу. И все же человеческое отношение ставлю выше.

Думаю, мой уход готовили, искали повод. В Краснодаре нашли. Поняли, что со мной можно разговаривать любыми словами, потому что замена найдена. Наверное, не так уж нужен был. Написал на прощание в общем чате: добрые слова приветствуются. Несколько молодых в личку ответили: «Спасибо, Палыч, за помощь». И всe.

  • Сейчас Якунчиков работает в «Химках».
  • ЦСКА занимает в РПЛ 2-е место.
  • При Якунчикове ЦСКА брал Кубок УЕФА.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
Комментарии (4)
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vladimir-7
1611485597
Якунчиков, надо было задавать вопрос Е.Гинеру и Р.Бабаеву, а не жаловаться журналисту Sportbox. Вообще-то, заказ всеми бывшими тренерами и экс-начальником ЦСКА выполнен.
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Retiremen_VMF
1611487441
Решение об исключении из клуба конечно принято далеко до дня увольнения. Отсутствие на месте нужно было лишь для "33 статьи" в трудовой. Всегда обидно когда с тобой таким образом обходятся. 16 лет в клубе это извините довольно таки большой срок, за это время можно было раньше определится, что он за фрукт. У ЦСКА видимо не все так ровно, раз они костяк клуба выкинули на улицу. Хотелось, что бы эти события не отразились на команде.
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nemolod
1611498907
Просто наступил момент,когда место начальника кому-то еще потребовалось занять, а то,что не появился на работе-это формальный повод,наверняка у хозяина есть с каждым начальником связь по мобильному и любой вопрос можно было утрясти при желании! (Но к тому времени желания было уже другое) Зато теперь знает в чем разница работы в частном богатом клубе и муниципальным!
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BRO_football
1611516519
Интересно, что это за причина была такая, из-за которой Якунчиков однажды не появился на рабочем месте и даже, если правильно понимаю, руководство об этом не уведомил? Что-то серьёзное случилось, раз его после этого сразу уволили. Сложно предположить. Может, алкогольное или наркотическом опьянение?
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