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    «Барселона» в основное время матчей не реализовала четыре пенальти подряд

    Накануне в матче Кубка Италии против «Корнельи» «Барселона» не реализовала два пенальти. Таким образом, с учетом только основного времени встреч каталонцы не забили четыре пенальти подряд.

    Включая серию пенальти в Суперкубке Испании против «Реал Сосьедада», «Барселона» не реализовала шесть пенальти из девяти последних.

    • Хуан Рамон из «Корнельи» – 1-й вратарь, отразивший 2 пенальти в матче с «Барселоной».
    • В 12 матчах текущего сезона Рамон пропустил 14 мячей.
    • Рыночная стоимость голкипера – 300 тысяч евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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