«Барселона» в основное время матчей не реализовала четыре пенальти подряд

Накануне в матче Кубка Италии против «Корнельи» «Барселона» не реализовала два пенальти. Таким образом, с учетом только основного времени встреч каталонцы не забили четыре пенальти подряд.

Включая серию пенальти в Суперкубке Испании против «Реал Сосьедада», «Барселона» не реализовала шесть пенальти из девяти последних.