«Барселона» в основное время матчей не реализовала четыре пенальти подряд

Накануне в матче Кубка Италии против «Корнельи» «Барселона» не реализовала два пенальти. Таким образом, с учетом только основного времени встреч каталонцы не забили четыре пенальти подряд.
Включая серию пенальти в Суперкубке Испании против «Реал Сосьедада», «Барселона» не реализовала шесть пенальти из девяти последних.
- Хуан Рамон из «Корнельи» – 1-й вратарь, отразивший 2 пенальти в матче с «Барселоной».
- В 12 матчах текущего сезона Рамон пропустил 14 мячей.
- Рыночная стоимость голкипера – 300 тысяч евро.
Источник: Бомбардир.ру