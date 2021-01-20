Понсе – о Роше: «Здорово, что он приехал. Надеюсь, останется в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о форварде Педро Роше.

«Очень здорово, что он приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним и продолжаем общаться. Теперь узнаем друг друга на поле. Надеюсь, он останется играть в «Спартаке», будем вместе играть», – сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе.