Понсе – о Роше: «Здорово, что он приехал. Надеюсь, останется в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о форварде Педро Роше.
«Очень здорово, что он приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним и продолжаем общаться. Теперь узнаем друг друга на поле. Надеюсь, он останется играть в «Спартаке», будем вместе играть», – сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе.
- С января 2020 года Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды.
- Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 2,4 миллиона евро.
Источник: ютуб-канал «Спартака»