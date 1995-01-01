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    Понсе – о Роше: «Здорово, что он приехал. Надеюсь, останется в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о форварде Педро Роше.

    «Очень здорово, что он приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним и продолжаем общаться. Теперь узнаем друг друга на поле. Надеюсь, он останется играть в «Спартаке», будем вместе играть», – сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе.

    • С января 2020 года Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды.
    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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