Канчельскис – о сокращении РПЛ: «Интерес к чемпионату повысится, проходных матчей не будет»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что РПЛ нуждается в сокращении до 12 клубов.

«Идея сокращения лиги – очень правильная. Наконец-то додумались до этого, я только за. Это должно стать очень большим плюсом. Интерес зрителей к чемпионату повысится, а стадионы будут больше заполняться. Это будет супер.

Игры в этом случае ожидаются очень напряженные, борьбы, соперничества между командами будет много. В этом случае нужно будет играть в четыре круга. Как в Шотландии. Две игры с одной командой дома и две на выезде. Великолепно.

Это же интересно — увидеть четыре противостояния ЦСКА и «Спартака» за сезон. Важно, что здесь не будет проходных матчей. Матчи по накалу будут как стыковые, футболисты будут находиться в тонусе. И для игроков, и для сборной России это очень хорошо.

Конечно, эту реформу с сокращением количества команд нужно проводить постепенно, поступательно. Нельзя сразу все рубить. Допустим, в этом году будет такой регламент, затем — другой. Надо все грамотно продумать», – цитирует Канчельскиса Rusfootball.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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