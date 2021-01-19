El Chiringuito: «Реал» не готов заплатить за Мбаппе 150 миллионов

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» на грани срыва.

Мадридцы уверены, что парижский клуб потребует за 22-летнего форварда сумму в районе 150 миллионов евро. Сообщается, что «Реал» не готов покупать Мбаппе за такие деньги.

Ране сообщалось, что «Реал» – главный претендент на Мбаппе, а трансфер наиболее вероятен в летнее трансферное окно.