El Chiringuito: «Реал» не готов заплатить за Мбаппе 150 миллионов

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» на грани срыва.
Мадридцы уверены, что парижский клуб потребует за 22-летнего форварда сумму в районе 150 миллионов евро. Сообщается, что «Реал» не готов покупать Мбаппе за такие деньги.
Ране сообщалось, что «Реал» – главный претендент на Мбаппе, а трансфер наиболее вероятен в летнее трансферное окно.
- «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе из-за убытков на фоне коронавируса.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
- Мбаппе – самый дорогой футболист мира. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito