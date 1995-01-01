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    El Chiringuito: «Реал» не готов заплатить за Мбаппе 150 миллионов

    Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» на грани срыва.

    Мадридцы уверены, что парижский клуб потребует за 22-летнего форварда сумму в районе 150 миллионов евро. Сообщается, что «Реал» не готов покупать Мбаппе за такие деньги.

    Ране сообщалось, что «Реал» – главный претендент на Мбаппе, а трансфер наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

    • «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе из-за убытков на фоне коронавируса.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
    • Мбаппе – самый дорогой футболист мира. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

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    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2171

      FENIX-SL 2 часа назад

      серьезно?
      видать строителство совсем сильно ударило по бюджету в совокупности с ковидами

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