АПЛ перенесла матч «Астон Вила» – «Эвертон» на неопределенный срок из-за коронавируса

Матч 19-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Эвертоном», запланированный на 17 января, перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в клубе из Бирмингема.
На изоляции находятся девять футболистов и пять сотрудников «Астон Виллы». Клубная база закрыта на двухнедельный карантин.
- Запланированная на 13 января игра с «Тоттенхэмом» также была перенесена на неопределенный срок.
- 8 января «Астон Вилла» выпустила молодежный состав на матч Кубка Англии с «Ливерпулем» (1:4).
Источник: сайт «Астон Виллы»