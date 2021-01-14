АПЛ перенесла матч «Астон Вила» – «Эвертон» на неопределенный срок из-за коронавируса

Матч 19-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Эвертоном», запланированный на 17 января, перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в клубе из Бирмингема.

На изоляции находятся девять футболистов и пять сотрудников «Астон Виллы». Клубная база закрыта на двухнедельный карантин.