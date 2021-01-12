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    Президент «Урала»: «В команде все отказались ставить вакцину от коронавируса»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса.

    «Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались.

    Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться.

    Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», – приводит слова Иванова Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +44199

      portero 57 минут назад

      Корона конечно злая штука, но процентов 80 ьолеет в легкой форме тесты только платные соответственно никто их и не делает, а прививки посути опять себя заражать, так если она постоянно мутирует эффект от прививки нулевой или даже гарантированное заражение.
      Желающих много кто хочет пусть делают...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14800

      vladimir-7 1 час назад

      Правильно делают, что отказались от прививки, вот вся власть сначала
      привьётся от коронавируса, весь народ посмотрит на результаты этих
      испытаний, а потом каждый человек примет решение о вакцинировании.

      2
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      Рейтинг: +182

      garet12222 > vladimir-7 50 минут назад

      И верно, тестировать надо на собаках

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl > garet12222 15 минут назад

      Собака - друг человека!

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