Президент «Урала»: «В команде все отказались ставить вакцину от коронавируса»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса.
«Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались.
Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться.
Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», – приводит слова Иванова Sport24.
- РФС хочет вакцинировать от коронавируса игроков сборной России.
- РПЛ также обсудила с клубами этот вопрос.
Источник: Sport24