Президент «Урала»: «В команде все отказались ставить вакцину от коронавируса»

Корона конечно злая штука, но процентов 80 ьолеет в легкой форме тесты только платные соответственно никто их и не делает, а прививки посути опять себя заражать, так если она постоянно мутирует эффект от прививки нулевой или даже гарантированное заражение.
Желающих много кто хочет пусть делают...
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса.
«Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались.
Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться.
Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», – приводит слова Иванова Sport24.
- РФС хочет вакцинировать от коронавируса игроков сборной России.
- РПЛ также обсудила с клубами этот вопрос.