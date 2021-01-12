Президент «Урала»: «В команде все отказались ставить вакцину от коронавируса»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса.

«Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались.

Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться.

Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», – приводит слова Иванова Sport24.