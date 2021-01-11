РПЛ обсудила с клубами вакцинацию от коронавируса

Руководство РПЛ обсудило добровольную вакцинацию игроков от коронавируса. Лига готова оказать содействие клубам в данном вопросе.
«Вопрос возможной добровольной вакцинации обсуждался клубами и лигой в рабочем порядке. Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов», – рассказал ТАСС пресс-служба РПЛ.
- Ранее в РФС сообщили, что хотят вакцинировать от коронавируса игроков сборной России.
- По словам главного врача сборной России Эдуарда Безуглова, футболисты будут привиты «Спутником V».
Источник: ТАСС