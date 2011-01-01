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    РПЛ обсудила с клубами вакцинацию от коронавируса

    Руководство РПЛ обсудило добровольную вакцинацию игроков от коронавируса. Лига готова оказать содействие клубам в данном вопросе.

    «Вопрос возможной добровольной вакцинации обсуждался клубами и лигой в рабочем порядке. Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов», – рассказал ТАСС пресс-служба РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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