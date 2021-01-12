Это’О: «Будущее «Барселоны» в руках Фати. Надеюсь, он заменит Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что Ансу Фати сможет стать лидером каталонского клуба после ухода Лионеля Месси.

«Я думаю, что будущее «Барселоны» в руках Ансу Фати. Он делает невероятные вещи, поэтому я считаю, что клубу нужно хорошо позаботиться о нем. Надеюсь, он заменит Месси», – приводи слова Это’О Marca.