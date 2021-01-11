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    Это’О: «Будущее «Барселоны» в руках Фати. Надеюсь, он заменит Месси»

    Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что Ансу Фати сможет стать лидером каталонского клуба после ухода Лионеля Месси.

    «Я думаю, что будущее «Барселоны» в руках Ансу Фати. Он делает невероятные вещи, поэтому я считаю, что клубу нужно хорошо позаботиться о нем. Надеюсь, он заменит Месси», – приводи слова Это’О Marca.

    • Фати травмировался в начале ноября и, согласно прогнозам, должен лечиться до марта.
    • В этом сезоне форвард провел за «Барсу» десять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2022 года. Соглашение может быть автоматически продлено еще на два года.
    • Рыночная стоимость Фати – 80 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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