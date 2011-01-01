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    «СЭ»: Газизов на этой неделе обсудит возможное возвращение в «Уфу»

    Бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов может вернуться в башкирский клуб.

    «На днях, как и планировали, вернемся с Газизовым к этому разговору. Мы договорились, что до середины января он берет паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить.

    В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено», – рассказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

    • В декабре Газизова уволили из «Спартака», выплатив ему более 100 миллионов рублей.
    • До «Спартака» Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
    • Уфимцы идут в зоне вылета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +474

      RJM555 40 секунд назад

      Уфа как будто Месси подписывает.........

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      Рейтинг: +5136

      порт 9 минут назад

      Перчатку не забудь.

      0
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      Рейтинг: +2771

      Semenycch 46 минут назад

      Ну что, придет время ответить за свой псевдо спартаковский базар.

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      Рейтинг: +14782

      vladimir-7 1 час назад

      Вот это газизовская рокировка или загогулина.

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