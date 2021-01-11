«СЭ»: Газизов на этой неделе обсудит возможное возвращение в «Уфу»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов может вернуться в башкирский клуб.

«На днях, как и планировали, вернемся с Газизовым к этому разговору. Мы договорились, что до середины января он берет паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить.

В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено», – рассказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.