«СЭ»: Газизов на этой неделе обсудит возможное возвращение в «Уфу»

Уфа как будто Месси подписывает.........
Бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов может вернуться в башкирский клуб.
«На днях, как и планировали, вернемся с Газизовым к этому разговору. Мы договорились, что до середины января он берет паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить.
В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено», – рассказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
- В декабре Газизова уволили из «Спартака», выплатив ему более 100 миллионов рублей.
- До «Спартака» Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
- Уфимцы идут в зоне вылета.