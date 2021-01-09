Онопко: «Я всегда защищал Гончаренко»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об обстановке в тренерском штабе команды перед его уходом из клуба.

– Раскол внутри тренерского штаба – реальность или миф?

– Разногласий как таковых не было. Были дискуссии, споры – по поводу сборов, тренировок, перелeтов, состава. Каждый высказывал своe мнение – это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал. Когда с «Локомотивом» играли, и Гончаренко бросился к Сeмину, я побежал защищать его. Я придерживался правила: есть главный тренер, а мы, все остальные, – помощники, и наше дело – помогать.

Он иногда подходил на лавочке, советовался: «Будем делать замену или не будем? Кого и когда выпустим?». Но в итоге все решения принимает он. Я никогда не отклонялся от этой линии. Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главным. Хочешь быть главным – уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом.

– Что вы имеете в виду?

– Я читал в прессе о каких-то высказываниях Сергея Ивановича на пресс-конференции, когда он подменял Гончаренко, но после моего возвращения с больничного эта тема в нашем кругу вообще не поднималась, а я не стал уточнять: правда или нет? Я не сторонник лезть к главному с расспросами, если он сам этого не хочет. У нас случались споры – и с Гончаренко, и с Овчинниковым, и с Ермаковичем, и с Васей, но всe происходило открыто, в режиме рабочей дискуссии. Никто никого не оскорблял и, тем более, не унижал.

– Хотите сказать, что напряжeнности в штабе в последние недели не ощущалось?

– Именно в штабе – нет. Но ситуация в целом подогревалась в прессе. «Лигу Европы провалили, если Гончаренко два матча не выиграет – уволят» – все всe читали. Но внутри коллектива мы старались гасить негативные эмоции. Все прекрасно понимали, что второй год подряд плохо выступили в Европе. При этом не было ни одного случая, чтобы нас подчистую разнесли, как, допустим, «Лудогорец» годом ранее. В Болгарии тогда просто позорно проиграли, в одни ворота.

А в этом сезоне на равных практически со всеми играли. К сожалению, не взяли те очки, которые должны были брать. Из-за этого Гончаренко испытывал напряжение. Мы со своей стороны пытались разрядить обстановку – через работу, тренировки. Ощущения, что сейчас всe взорвeтся – точно не было. В футболе ситуация всегда быстро меняется.

– Овчинников никогда не скрывал амбиций снова стать главным. Не допускаете, что Гончаренко мог почувствовать угрозу с его стороны, а вы пострадали за компанию?

– Я не могу за Гончаренко сказать. Есть руководство, президент – люди, которые назначают главного. Они вправе менять тренера, когда посчитают нужным. Что чувствовал Гончаренко – не знаю. Возможно, внутри у него что-то было. Было заметно, что в последнее время он сильно переживал. Срыв после «Зенита», пандемия, Лига Европы – всe наслоилось.

– Одним словом, себя вы «оппозиционером» в штабе не ощущали?

– Нет, конечно. Я всегда защищал главных тренеров. Когда болельщики вызывали Хуанде Рамоса после игры в «Лужниках», я шeл вместе с ним и разговаривал с фанатами, отстаивал. Когда при Слуцком на базу приезжали болельщики – то же самое. Случались моменты, когда Леонида Викторовича приходилось защищать от сумасшедших болельщиков – точнее каких-то VIP-клиентов, которые сидели в своих ложах и оскорбляли Слуцкого.

Точно такой же позиции я придерживался в работе с Гончаренко. Повторюсь: если ты хочешь быть главным – иди в другую команду. Чтобы помощник снимал главного и назначал себя вместо него – о таком я ни разу не слышал.

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