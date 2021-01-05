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  • Сульшер: «МЮ» уверен в своей форме. Если мы вылетим из Кубка лиги, этому не будет оправданий»

Сульшер: «МЮ» уверен в своей форме. Если мы вылетим из Кубка лиги, этому не будет оправданий»

5 января 2021, 18:15
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити».

«Полуфинал – это шанс попасть в финал и заполучить трофей. Для этой команды это было бы очень большим шагом – выиграть трофей. За последний год, который прошел с полуфинала Кубка лиги, команда достигла большого прогресса.

Мы не просто учились побеждать в полуфиналах. Мы также заслужили право чувствовать, что можем биться до конца. Мы уверены в своей форме, поэтому в случае поражения нам не будет никаких оправданий», – сказал Сульшер.

  • «МЮ» сыграет в полуфинале Кубка английской лиги завтра, 6 января.

Источник: Goal
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
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portero
1609873243
Давай Уле вперед за титулами, чтоб обещания выполнялись...
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RusUltras
1609907207
Будет то же, что и с Челси пару дней назад
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