Сульшер: «МЮ» уверен в своей форме. Если мы вылетим из Кубка лиги, этому не будет оправданий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити».

«Полуфинал – это шанс попасть в финал и заполучить трофей. Для этой команды это было бы очень большим шагом – выиграть трофей. За последний год, который прошел с полуфинала Кубка лиги, команда достигла большого прогресса.

Мы не просто учились побеждать в полуфиналах. Мы также заслужили право чувствовать, что можем биться до конца. Мы уверены в своей форме, поэтому в случае поражения нам не будет никаких оправданий», – сказал Сульшер.