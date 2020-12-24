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    Сульшер: «МЮ» уверен в своей форме. Если мы вылетим из Кубка лиги, этому не будет оправданий»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити».

    «Полуфинал – это шанс попасть в финал и заполучить трофей. Для этой команды это было бы очень большим шагом – выиграть трофей. За последний год, который прошел с полуфинала Кубка лиги, команда достигла большого прогресса.

    Мы не просто учились побеждать в полуфиналах. Мы также заслужили право чувствовать, что можем биться до конца. Мы уверены в своей форме, поэтому в случае поражения нам не будет никаких оправданий», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» сыграет в полуфинале Кубка английской лиги завтра, 6 января.

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    Источник: Goal

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