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    90min: «Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить Санчо менее чем за 100 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед». Англичане хотят совершить трансфер в 2021 году.

    При этом в Манчестере полагают, что смогут подписать Санчо за менее чем 100 миллионов фунтов стерлингов.

    • Манчестерцы пытались купить Санчо в прошлом году.
    • Рынок оценивает 20-летнего игрока сборной Англии в 100 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги Санчо провел 11 матчей, сделал 3 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 90min.com

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43929

      portero 1 час назад

      Интересно усиливается МЮ ...
      всё же получается у Сульшера выдавать результат или нет, покажет сезон...

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