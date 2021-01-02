90min: «Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить Санчо менее чем за 100 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед». Англичане хотят совершить трансфер в 2021 году.
При этом в Манчестере полагают, что смогут подписать Санчо за менее чем 100 миллионов фунтов стерлингов.
- Манчестерцы пытались купить Санчо в прошлом году.
- Рынок оценивает 20-летнего игрока сборной Англии в 100 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Санчо провел 11 матчей, сделал 3 результативные передачи.
Источник: 90min.com
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