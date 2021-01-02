Goal: «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Упамекано и Санчо

Усиление центра обороны и правого фланга атаки остается приоритетным для «Манчестер Юнайтед», пишет Goal.com.

По информации источника, клуб по-прежнему рассматривает кандидатуры защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано и вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«МЮ» готов купить француза или англичанина в январе, если кто-то из них будет доступен для трансфера по выгодной цене. Однако, вероятнее всего, переговоры будут отложены до лета.

По итогам 16 туров «Юнайтед» делит лидерство в АПЛ с «Ливерпулем».