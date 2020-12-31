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    Goal: «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Упамекано и Санчо

    Усиление центра обороны и правого фланга атаки остается приоритетным для «Манчестер Юнайтед», пишет Goal.com.

    По информации источника, клуб по-прежнему рассматривает кандидатуры защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано и вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    «МЮ» готов купить француза или англичанина в январе, если кто-то из них будет доступен для трансфера по выгодной цене. Однако, вероятнее всего, переговоры будут отложены до лета.

    По итогам 16 туров «Юнайтед» делит лидерство в АПЛ с «Ливерпулем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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