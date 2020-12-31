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    «Зенит» – об итогах 2020 года: «Мы приблизились к заветной второй звезде на эмблеме»

    «Зенит» подытожил 2020 год, который через несколько часов завершится. Клуб из Санкт-Петербурга грезит второй звездой.

    «Дорогие болельщики! 2020-й подарил нам множество разнообразных эмоций. Мы научились ценить домашний уют, бережно относиться к собственному здоровью и здоровью родных, близких и окружающих, обращать внимание на вещи, которые раньше казались незначительными, и стали жить немного по-другому.

    В сложнейших условиях пандемии мы постарались сделать так, чтобы болельщики — те, для кого создан футбол, чувствовали единение с клубом. Весной мы запустили кампанию #ВместеПобедим, поддержав ветеранов, пожилых болельщиков и маломобильные группы населения.

    Оставшись без матчей, мы постарались сделать так, чтобы вам было, что смотреть, обсуждать и чем восхищаться. Три месяца в онлайн-формате мы смотрели игры победных Кубка и Суперкубка УЕФА, готовили обед в инстаграме, подпевали Animal ДжаZ, «Пролетарскому танго» и другим музыкантам, помогали врачам — главным героям года, отпраздновали 95-летний юбилей клуба.

    Летом 2020-го «Зенит» впервые в истории выиграл три российских титула за один календарный год. Мы приблизились еще на один шаг к заветной второй звезде на эмблеме.

    Матчи без зрителей на «Газпром Арене» еще раз доказали: уникальную атмосферу стадиона создают лучшие в мире болельщики. Мы совершенно точно запомним уходящий год и все вместе сделаем так, чтобы 2021-й стал гораздо лучше.

    С Новым годом, сине-бело-голубые! Дальше будет лучше!» – написал «Зенит».

    • Клуб лидирует в РПЛ.
    • 2-й год подряд «Зенит» занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • 2021 год начнется для «Зенита» матчем 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии13
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      Рейтинг: +19985

      Боцман59rus 14 минут назад

      Это то стадо, которое в Петровском парке матч сорвали и по полю бегали с гуливером - лучшие болельщики?
      Все гавно и зашквар в РПЛ, да и В России - Питерское))))

      0
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      Рейтинг: +7657

      Литейный4 15 минут назад

      А я поздравляю спартаковских девчушек с этого сайта. Любят они под зенитовских брутальных мужиков ложиться. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +158

      Лфшт 24 минуты назад

      Да купили бы и всё. А так же можно заменить их на газовые огоньки. Делов то

      0
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      Рейтинг: -1174

      Аденн 51 минуту назад

      бЗенит клуп без чести и без истории, вторая, прикупленная, звезда ничего не поменяет.

      3
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      Рейтинг: +12651

      alarm > Аденн 31 минуту назад

      так классно и с позором отодрали хряков, что ты потом неделю от стыда не высовывал сюда рыло, ахаха!

      1
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      Рейтинг: -1174

      Аденн > alarm 14 минут назад

      алярва, класно и с позором отодрали твою маму, что тебе стыдно за синее от боярышника рыло своего папы, бу-га-га. Знай, что Сцал я на тебя, вонючий, когда хочу тогда и захожу и запомни бЗенит клуп без чести и без истории,потому ты дохлик и исходишь в жалкой злобе, бу-га-га

      -1
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      Рейтинг: +12651

      alarm > Аденн 3 минуты назад

      жалкая и однообразная злоба здесь только у тебя и ещё пары хряков)

      0
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      Рейтинг: +4297

      Давид59 1 час назад

      Всех с наступающим Новым годом! Пожелание: очередная победа в РПЛ и, наконец, хорошей игры в Еврокубках!

      3
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      Рейтинг: +3556

      TOMSON 1 час назад

      Всех адекватных и неадекватных с наступающим! Пусть прошедший год будет трамплином для успехов следующих лет..
      Спасибо вам всем большое, что вы есть. Без вас победы не были бы столь яркими, а поражение столь запоминающимися. Счастья и удач вам в следующем году!

      2
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      Рейтинг: -490

      alarm_иг 1 час назад

      Давайте, выигрывайте через админресурс вторую звезду, клуб шоколадных глиномесов да игрочишки-дрочунишки. Гыгыгы. Не зря там симак в черных перчатках постоянно. Западло со своими игроками дрочунами и глиномесами здороваться голыми руками. Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1447

      almanev > alarm_иг 11 минут назад

      Говорят Азмун роняет скупую мужскую слезу, когда зюба с надроченным членом заходит в раздевалку

      0
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      Рейтинг: +2088

      PAREVG. 1 час назад

      С таким админресурсом, с карманным судейством и ВАР, с главным фанатом, который владеет клубом и является главой госкорпорации - можете обвешаться звездами.
      Вашу реальную силу, показывают еврокубки, а там, Зенит, несмотря на звезды в составе и на эмблеме - НИКТО и НИЧТО.
      Краснодар, в более сложной группе, вышел в евро-весну, Локомотив в группе смерти - набрал три очка, а где Зенит?????

      Неужели Миллер не понимает, что отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате, делает Зениту только хуже. Зенит в РПЛ самая мощная команда, и играет со всеми с позиции силы, а в ЕК, с позиции силы, играют с Зенитом. и что делать в такой ситуации, наши плюшевые чемпионы - не знают, и благополучно проигрывают....

      2
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      Рейтинг: +11044

      Skull_Boy 1 час назад

      А то есть команда из 1й корзины в ЛЧ занимает позорное место в одной из легкой группы это нормально, прое_6ывая при этом молодежным составам

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