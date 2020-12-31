«Зенит» – об итогах 2020 года: «Мы приблизились к заветной второй звезде на эмблеме»

«Зенит» подытожил 2020 год, который через несколько часов завершится. Клуб из Санкт-Петербурга грезит второй звездой.

«Дорогие болельщики! 2020-й подарил нам множество разнообразных эмоций. Мы научились ценить домашний уют, бережно относиться к собственному здоровью и здоровью родных, близких и окружающих, обращать внимание на вещи, которые раньше казались незначительными, и стали жить немного по-другому.

В сложнейших условиях пандемии мы постарались сделать так, чтобы болельщики — те, для кого создан футбол, чувствовали единение с клубом. Весной мы запустили кампанию #ВместеПобедим, поддержав ветеранов, пожилых болельщиков и маломобильные группы населения.

Оставшись без матчей, мы постарались сделать так, чтобы вам было, что смотреть, обсуждать и чем восхищаться. Три месяца в онлайн-формате мы смотрели игры победных Кубка и Суперкубка УЕФА, готовили обед в инстаграме, подпевали Animal ДжаZ, «Пролетарскому танго» и другим музыкантам, помогали врачам — главным героям года, отпраздновали 95-летний юбилей клуба.

Летом 2020-го «Зенит» впервые в истории выиграл три российских титула за один календарный год. Мы приблизились еще на один шаг к заветной второй звезде на эмблеме.

Матчи без зрителей на «Газпром Арене» еще раз доказали: уникальную атмосферу стадиона создают лучшие в мире болельщики. Мы совершенно точно запомним уходящий год и все вместе сделаем так, чтобы 2021-й стал гораздо лучше.

С Новым годом, сине-бело-голубые! Дальше будет лучше!» – написал «Зенит».