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  • «Зенит» – об итогах 2020 года: «Мы приблизились к заветной второй звезде на эмблеме»

«Зенит» – об итогах 2020 года: «Мы приблизились к заветной второй звезде на эмблеме»

31 декабря 2020, 16:48
20

«Зенит» подытожил 2020 год, который через несколько часов завершится. Клуб из Санкт-Петербурга грезит второй звездой.

«Дорогие болельщики! 2020-й подарил нам множество разнообразных эмоций. Мы научились ценить домашний уют, бережно относиться к собственному здоровью и здоровью родных, близких и окружающих, обращать внимание на вещи, которые раньше казались незначительными, и стали жить немного по-другому.

В сложнейших условиях пандемии мы постарались сделать так, чтобы болельщики — те, для кого создан футбол, чувствовали единение с клубом. Весной мы запустили кампанию #ВместеПобедим, поддержав ветеранов, пожилых болельщиков и маломобильные группы населения.

Оставшись без матчей, мы постарались сделать так, чтобы вам было, что смотреть, обсуждать и чем восхищаться. Три месяца в онлайн-формате мы смотрели игры победных Кубка и Суперкубка УЕФА, готовили обед в инстаграме, подпевали Animal ДжаZ, «Пролетарскому танго» и другим музыкантам, помогали врачам — главным героям года, отпраздновали 95-летний юбилей клуба.

Летом 2020-го «Зенит» впервые в истории выиграл три российских титула за один календарный год. Мы приблизились еще на один шаг к заветной второй звезде на эмблеме.

Матчи без зрителей на «Газпром Арене» еще раз доказали: уникальную атмосферу стадиона создают лучшие в мире болельщики. Мы совершенно точно запомним уходящий год и все вместе сделаем так, чтобы 2021-й стал гораздо лучше.

С Новым годом, сине-бело-голубые! Дальше будет лучше!» – написал «Зенит».

  • Клуб лидирует в РПЛ.
  • 2-й год подряд «Зенит» занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
  • 2021 год начнется для «Зенита» матчем 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1609423260
А то есть команда из 1й корзины в ЛЧ занимает позорное место в одной из легкой группы это нормально, прое_6ывая при этом молодежным составам
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PAREVG.
1609424072
С таким админресурсом, с карманным судейством и ВАР, с главным фанатом, который владеет клубом и является главой госкорпорации - можете обвешаться звездами. Вашу реальную силу, показывают еврокубки, а там, Зенит, несмотря на звезды в составе и на эмблеме - НИКТО и НИЧТО. Краснодар, в более сложной группе, вышел в евро-весну, Локомотив в группе смерти - набрал три очка, а где Зенит????? Неужели Миллер не понимает, что отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате, делает Зениту только хуже. Зенит в РПЛ самая мощная команда, и играет со всеми с позиции силы, а в ЕК, с позиции силы, играют с Зенитом. и что делать в такой ситуации, наши плюшевые чемпионы - не знают, и благополучно проигрывают....
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Давид59
1609425394
Всех с наступающим Новым годом! Пожелание: очередная победа в РПЛ и, наконец, хорошей игры в Еврокубках!
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Лфшт
1609428664
Да купили бы и всё. А так же можно заменить их на газовые огоньки. Делов то
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Боцман59rus
1609429252
Это то стадо, которое в Петровском парке матч сорвали и по полю бегали с гуливером - лучшие болельщики? Все гавно и зашквар в РПЛ, да и В России - Питерское))))
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ivany4
1609434233
Как ни кричали, что им звезды не нужны, а правду не скрыть. СБГ жалеют, что больше одного чемпионства в год купить нельзя!
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paracetamol
1609455373
Лучшеб не вторую мало чего значащую звездочку взять, а второй КУЕФА. Вот это был бы подарок!
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Spirit_78
1609463738
Мы изголодались по победам в Европе. Надеюсь, 2021 год будет в этом плане переломным и мы снова увидим Зенит в плей-офф ЛЧ, уже в четвёртый раз. С новым годом всех адекватных болельщиков страны!
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mamba9090909
1609495046
Всех с наступившим Новым годом!!!!! Зениту - продолжить чемпионскую игру, до финала, и стать чемпионом РПЛ в третий раз подряд!!!!
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