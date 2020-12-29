В «Манчестер Сити» семь случаев заражения коронавирусом. Матчи с «Челси» и «МЮ» могут быть перенесены

В «Манчестер Сити» выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает The Athletiс.
Футболисты сдали положительные тесты в воскресенье, а результаты пришли в понедельник – в день игры с «Эвертоном». Клубы и лига приняли совместное решение перенести матч, чтобы избежать возможного распространения вируса в команде из Ливерпуля.
В пятницу стало известно, что коронавирусом заразились Габриэл Жезус, Кайл Уокер и два сотрудника клуба. Болезнь у футболистов протекает бессимптомно.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в «Манчестер Сити» выросло до семи.
- Если кто-то из сотрудников или футболистов «Сити» сдаст положительный тест, матчи с «Челси» (3 января) и «МЮ» (6 января) будут перенесены на более поздний срок.
Источник: The Athletic