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    Football Italia: Ибрагимович купил участок леса в Швеции за 3 миллиона

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обзавелся новой недвижимостью.

    По информации Football Italia, 39-летний футболист стал собственником лесного участка в Швеции площадью около 1000 гектаров. Он расположен в горах недалеко от границы с Норвегией. Сумма сделки составила 3 миллиона евро.

    На территории леса форвард сможет заниматься охотой и рыбалкой, а также кататься на снегоходе.

    • В текущем сезоне в активе Ибрагимовича десять матчей, 11 голов и два ассиста.
    • Он не выходит на поле с 22 ноября из-за травмы.

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    Источник: Football Italia

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