Football Italia: Ибрагимович купил участок леса в Швеции за 3 миллиона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обзавелся новой недвижимостью.
По информации Football Italia, 39-летний футболист стал собственником лесного участка в Швеции площадью около 1000 гектаров. Он расположен в горах недалеко от границы с Норвегией. Сумма сделки составила 3 миллиона евро.
На территории леса форвард сможет заниматься охотой и рыбалкой, а также кататься на снегоходе.
- В текущем сезоне в активе Ибрагимовича десять матчей, 11 голов и два ассиста.
- Он не выходит на поле с 22 ноября из-за травмы.
Источник: Football Italia