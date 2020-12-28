Football Italia: Ибрагимович купил участок леса в Швеции за 3 миллиона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обзавелся новой недвижимостью.

По информации Football Italia, 39-летний футболист стал собственником лесного участка в Швеции площадью около 1000 гектаров. Он расположен в горах недалеко от границы с Норвегией. Сумма сделки составила 3 миллиона евро.

На территории леса форвард сможет заниматься охотой и рыбалкой, а также кататься на снегоходе.