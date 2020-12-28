Месси: «Не вижу себя тренером. Спортивным директором – возможно»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал о своем будущем после завершения карьеры футболиста.
«Не вижу себя тренером. Спортивным директором – возможно. Приглашать игроков, которые мне нравятся или которые нужны клубу. Посмотрим», – сказал аргентинец.
- 33-летний форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- В текущем сезоне Месси забил десять голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.
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Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона
Источник: Mundo Deportivo