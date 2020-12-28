Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона

Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что окончательно определится со своим будущим не ранее лета 2021 года.

По окончании нынешнего сезона истекает контракт аргентинца, поэтому с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

«Пока ничего не понятно. Я дождусь завершения сезона. Главное – думать о команде, завершить сезон, попытаться выиграть трофеи и не отвлекаться на посторонние вещи», – сказал Месси.

33-летний форвард всю карьеру провел в «Барсе».

В текущем сезоне Месси забил десять голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.

Месси: «Мечтаю поиграть в США»