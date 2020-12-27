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    Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что окончательно определится со своим будущим не ранее лета 2021 года.

    По окончании нынешнего сезона истекает контракт аргентинца, поэтому с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    «Пока ничего не понятно. Я дождусь завершения сезона. Главное – думать о команде, завершить сезон, попытаться выиграть трофеи и не отвлекаться на посторонние вещи», – сказал Месси.

    • 33-летний форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне Месси забил десять голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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