Ибрагимович: «Болея коронавирусом, я общался с домом, называл стены по именам»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переносил коронавирус. Ему было одиноко.
«Только заразившись, я был спокоен. Я хотел понять, что это такое. Я сказал себе: «Посмотрим, что будет». Была головная боль. Я потерял вкус. Злился, что не могу выходить на улицу и тренироваться.
Я начал общаться с домом, называл стены по именам», – сообщил швед.
- Восстановление Ибрагимовича заняло порядка 3 недель.
- В текущем сезоне форвард «Милана» провел 10 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
- По всему миру от коронавируса умерло более 1,6 миллиона человек.
Источник: Sky Sport Italia