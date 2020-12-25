Ибрагимович: «Болея коронавирусом, я общался с домом, называл стены по именам»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переносил коронавирус. Ему было одиноко.

«Только заразившись, я был спокоен. Я хотел понять, что это такое. Я сказал себе: «Посмотрим, что будет». Была головная боль. Я потерял вкус. Злился, что не могу выходить на улицу и тренироваться.

Я начал общаться с домом, называл стены по именам», – сообщил швед.