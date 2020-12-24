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    Ибрагимович: «Болея коронавирусом, я общался с домом, называл стены по именам»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переносил коронавирус. Ему было одиноко.

    «Только заразившись, я был спокоен. Я хотел понять, что это такое. Я сказал себе: «Посмотрим, что будет». Была головная боль. Я потерял вкус. Злился, что не могу выходить на улицу и тренироваться.

    Я начал общаться с домом, называл стены по именам», – сообщил швед.

    • Восстановление Ибрагимовича заняло порядка 3 недель.
    • В текущем сезоне форвард «Милана» провел 10 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 1,6 миллиона человек.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      djem94 2 минуты назад

      имея размеры дома как у него, не проблема дома оставаться, так что ничего страшного что ему было скучно.пусть представит какого людям в 30-35 квадратах сидеть целый день

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