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    Прядкин: «Меня сдерживает в РПЛ только то, что я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, что его держит на посту. Он обратил внимание на поддержку клубов.

    — Что вас держит тут?

    — Меня сдерживает то, что я не люблю сдаваться. Это первое. Я люблю справедливость. Должна быть справедливость. Я всегда играл честно со всеми. Никто — даже среди крупных чиновников или по службе моей — не скажет, что я когда-то играл нечестно. А когда необоснованно обливают грязью ни за что — это не конструктив. Это не те люди, которых надо уважать. Я такое терпеть не могу. Потом кто-то признает, что это было то-то и то-то.

    Меня это наталкивает на мысли о том, что я не сдаюсь. Перешагну. Я если уйду, то просто завершив работу. Как говорил Виталий Мутко в свое время, чтобы бюджетик в ноль был, никаких долгов не оставалось, чтобы ребята были нормальные, которые продолжат дело, и чтобы премьер-лига процветала. Я не вечный.

    Только это сдерживает. Я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов. Не будет ее, скажут клубы «Геннадьич, всe, устали» — не вопрос, тогда я уйду тоже с чистой совестью — ну, не устраиваю. Пока устраиваю, буду работать.

    • Прядкин работает в РПЛ с года основания – с 2001.
    • Президентский пост он занимает с 2007 года.
    • В марте 2020 года Прядкина переизбрали единогласно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 00:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18757

      bset 1 час назад

      Когда пришел:
      ЦСКА два года назад взял Кубок УЕФА, через год возьмет его и Зенит. Мы успешно выступаем в Европе.
      Сейчас:
      Одержали всего одну победу за весь групповой этап еврокубков.

      Устраиваешь, конечно. Оставайся еще.

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