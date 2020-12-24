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  • Прядкин: «Меня сдерживает в РПЛ только то, что я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов»

Прядкин: «Меня сдерживает в РПЛ только то, что я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов»

24 декабря 2020, 00:12
5

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, что его держит на посту. Он обратил внимание на поддержку клубов.

— Что вас держит тут?

— Меня сдерживает то, что я не люблю сдаваться. Это первое. Я люблю справедливость. Должна быть справедливость. Я всегда играл честно со всеми. Никто — даже среди крупных чиновников или по службе моей — не скажет, что я когда-то играл нечестно. А когда необоснованно обливают грязью ни за что — это не конструктив. Это не те люди, которых надо уважать. Я такое терпеть не могу. Потом кто-то признает, что это было то-то и то-то.

Меня это наталкивает на мысли о том, что я не сдаюсь. Перешагну. Я если уйду, то просто завершив работу. Как говорил Виталий Мутко в свое время, чтобы бюджетик в ноль был, никаких долгов не оставалось, чтобы ребята были нормальные, которые продолжат дело, и чтобы премьер-лига процветала. Я не вечный.

Только это сдерживает. Я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов. Не будет ее, скажут клубы «Геннадьич, всe, устали» — не вопрос, тогда я уйду тоже с чистой совестью — ну, не устраиваю. Пока устраиваю, буду работать.

  • Прядкин работает в РПЛ с года основания – с 2001.
  • Президентский пост он занимает с 2007 года.
  • В марте 2020 года Прядкина переизбрали единогласно.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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Отправить
Axe111
1608781901
Посмешище
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vladimir-7
1608788113
Чего написал? Вот теперь понятно, почему молчит всё время.
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NewLife
1608798629
Эти сентименты похожи на горящую шапку.
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O-kolesov
1608802803
Тоже мне патриот нашёлся. Читать тошно.
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