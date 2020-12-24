Прядкин: «Меня сдерживает в РПЛ только то, что я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, что его держит на посту. Он обратил внимание на поддержку клубов.

— Что вас держит тут?

— Меня сдерживает то, что я не люблю сдаваться. Это первое. Я люблю справедливость. Должна быть справедливость. Я всегда играл честно со всеми. Никто — даже среди крупных чиновников или по службе моей — не скажет, что я когда-то играл нечестно. А когда необоснованно обливают грязью ни за что — это не конструктив. Это не те люди, которых надо уважать. Я такое терпеть не могу. Потом кто-то признает, что это было то-то и то-то.

Меня это наталкивает на мысли о том, что я не сдаюсь. Перешагну. Я если уйду, то просто завершив работу. Как говорил Виталий Мутко в свое время, чтобы бюджетик в ноль был, никаких долгов не оставалось, чтобы ребята были нормальные, которые продолжат дело, и чтобы премьер-лига процветала. Я не вечный.

Только это сдерживает. Я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов. Не будет ее, скажут клубы «Геннадьич, всe, устали» — не вопрос, тогда я уйду тоже с чистой совестью — ну, не устраиваю. Пока устраиваю, буду работать.