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  • Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

22 декабря 2020, 15:35
24

Клубы Российской Премьер-лиги поддержали кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы руководителя РФС.

«Клубы подвели итоги 19 туров сезона Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. На общем собрании клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.

  • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
  • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
  • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (24)
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seth343
1608641223
Мафия бессмертна.
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Просто-333
1608641777
Пикируем вниз дальше...
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BarStep
1608641984
Стыдно за руководство клубов РПЛ, которые безоговорочно поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС... Или были воздержавшиеся?
Ответить
NewLife
1608642175
Стыдно за наш футбол.
Ответить
серега кашин
1608642319
другим все равно не дадут шансов
Ответить
BRO_football
1608642766
Провал еврокубков, провал сборной России на Лиге Наций, снижение в клубном рейтинге УЕФА и потеря мест в еврокубках. В первую очередь Дюков в этом виноват и его пинками надо выгонять из РФС. Но нет. Российский футбол и дальше будет в заднице, а всё потому, что якобы других кандидатов на пост Президента РФС нет
Ответить
мы_не_рабы
1608648092
Интересно посмотреть результаты голосования, кто как голосовал. Или - единогласно?
Ответить
АртурZaСМ
1608648290
Это опять же делегат от прогнившей гаспромовской системы. Человек, при котором все будут равны, но кое кто всё равно будет равнее (Бомжи)...
Ответить
zigbert
1608650462
Теперь можно не волноваться, все будет по старому.
Ответить
nik55
1608650467
газсрем рулит----и все рфс будет работать на благо бзенита
Ответить
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