Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Клубы Российской Премьер-лиги поддержали кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы руководителя РФС.
«Клубы подвели итоги 19 туров сезона Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. На общем собрании клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.
Ранее общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.
- Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
- С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
- С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».
Источник: сайт РПЛ