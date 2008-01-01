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    Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

    Клубы Российской Премьер-лиги поддержали кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы руководителя РФС.

    «Клубы подвели итоги 19 туров сезона Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. На общем собрании клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    Ранее общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.

    • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
    • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1391

      ySS 31 минуту назад

      А шо, были варианты у представителей клубов? Медведев, который газпром-экспорт, ещё не созрел)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9098

      BRO_football 43 минуты назад

      Провал еврокубков, провал сборной России на Лиге Наций, снижение в клубном рейтинге УЕФА и потеря мест в еврокубках. В первую очередь Дюков в этом виноват и его пинками надо выгонять из РФС. Но нет. Российский футбол и дальше будет в заднице, а всё потому, что якобы других кандидатов на пост Президента РФС нет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > BRO_football 23 минуты назад

      Все наши клубы просто специально слили данную весну.
      Чтобы снизить количество команд которые будут выступать в ЕК.
      Например чтобы туда не попадал Спартак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2103

      Andrering87 > Джой 20 минут назад

      Не пори чушь специально они слили!!! Они туда не смогли пройти, особенно зенит, который даже Брюгге не смог обыграть, у которого бюджет меньше....
      Никто ничего не сливал, это уровень наших клубов на данный момент....

      0
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      Рейтинг: +18730

      bset 50 минут назад

      Так а что он сделал? Ничего не поменялось, результаты дальше ухудшаются. Конца и края этому падения не видно. И клубы РПЛ решили поддержать его кандидатуру? Ну и бред. А потом сами клубы будут жаловаться, что условия не те, то не то.

      3
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      Рейтинг: +5460

      серега кашин 50 минут назад

      другим все равно не дадут шансов

      0
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      Рейтинг: +6613

      NewLife 53 минуты назад

      Стыдно за наш футбол.

      1
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      Рейтинг: +4452

      BarStep 56 минут назад

      Стыдно за руководство клубов РПЛ, которые безоговорочно поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС... Или были воздержавшиеся?

      2
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      Рейтинг: +1957

      alll-333 59 минут назад

      Пикируем вниз дальше...

      2
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      Рейтинг: +10315

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Обнулили )))

      5
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      Рейтинг: +2011

      seth343 1 час назад

      Мафия бессмертна.

      6
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      Рейтинг: -864

      Аденн 1 час назад

      следовательно вся эта творящаяся хуня в Росфутболе будет продолжаться. Стыдно за РПЛ, стыдно за бЗденит, стыдно эти гавнища.

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