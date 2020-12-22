Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Клубы Российской Премьер-лиги поддержали кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы руководителя РФС.

«Клубы подвели итоги 19 туров сезона Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. На общем собрании клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.