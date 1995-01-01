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    Аршавин: «В матче со «Спартаком» Дзюба у Маслова почти всю борьбу выиграл. В Лиге чемпионов не все так просто»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры петербуржского клуба в Лиге чемпионов.

    «В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть.

    В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку.

    Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
    • Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3297

      mamba9090909 26 минут назад

      В ЛЧ игроки мастеровитее........................ Так надо чтобы и в РПЛ повышалось мастерство.

      0
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      Рейтинг: +6593

      NewLife 36 минут назад

      Матч ТВ любой отскок от деревянного называет скидкой. И против Спартака зюба в основном борьбу за мяч проигрывал. А бывшему футболисту не к лицу зарабатывать очки у работодателей, неся херню, чтобы отмазать позор синита.

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      Рейтинг: +3297

      mamba9090909 > NewLife 19 минут назад

      Он говорит не то, что тебе хочется, поэтому он несёт херню?)) Любой отскок, скидка? Да побольше бы таких отскоков. Хотя у этой, как ты говоришь, деревяшки, больше всех очков гол + пас. А что там в Спартаке, где играют не деревяшки? Чем они блеснули в ЛЧ, или в ЛЕ, хотя бы?)))

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      Рейтинг: +6593

      NewLife > mamba9090909 5 минут назад

      У меня есть глаза, и я смотрю футбол и вижу, то что вижу, а не то, что хотели бы ты и Шава. Может хватит уже про достижения в РПЛ, где после кривого судейства судьи киряют с руководством команды, Я что говорил, что Спартак блеснул в ЛЧ ? Я говорил, что синит обосрался, и это правда.

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      Рейтинг: +5337

      nik55 56 минут назад

      против нормального защитника деревянный просто 0

      2
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      Рейтинг: +3869

      Puddle 1 час назад

      Щас у хряков опять будет повышенное давление в выхлопной системе при слове Дзюба! ггггг

      1
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      Рейтинг: +3133

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Травмы, много матчей и т.п. - это просто отмазки. Реальная причина - слабая тактика, отсутствие тренерской мысли. Адвокаат, Спалетти и Виллаш-Боаш тоже играли в РПЛ, но в еврокубках они были львами. За счет тактики, разбора слабых мест противника. А Семак продолжает верить в дзюбу. Игры с Лейпцигом наглядно показали, чего стоит игрочишка на фоне настоящего защитника Упамекано. Пока не будет Зенит в Европе играть с позиции силы, с четкими действиями в атаке - так и будет влетать всяким Брюгге.



      Войско львов, возглавляемое бараном всегда слабее войска баранов, возглавляемого львом...

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      Рейтинг: +452

      dim29 1 час назад

      как футболист Аршавин просто лучший из наших,как эксперт....,в лиге чемпионов судьи независимы,потому и свистят то что есть и не придумывают того,чего нет.

      2
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      Рейтинг: +26172

      oyabun 2 часа назад

      Маслов в Спартаке просто лучший из худших на данный момент. Его игра в большинстве случаев, это пас поперек поля ближнему или назад вратарю. Ну нет в Спартаке других! "Привоз" Кутепов еще хуже. Не от хорошей жизни такие играют - спасибо трансферной службе клуба.

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      Рейтинг: +14692

      vladimir-7 2 часа назад

      Считается, что евреи умные люди, но Аршавин удивляет, хотя в семье
      не без урода.

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