Аршавин: «В матче со «Спартаком» Дзюба у Маслова почти всю борьбу выиграл. В Лиге чемпионов не все так просто»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры петербуржского клуба в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть.

В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку.

Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».