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  • Аршавин: «В матче со «Спартаком» Дзюба у Маслова почти всю борьбу выиграл. В Лиге чемпионов не все так просто»

Аршавин: «В матче со «Спартаком» Дзюба у Маслова почти всю борьбу выиграл. В Лиге чемпионов не все так просто»

22 декабря 2020, 08:35
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры петербуржского клуба в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть.

В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку.

Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Дзюба Артем Маслов Павел
Комментарии (11)
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vladimir-7
1608619002
Считается, что евреи умные люди, но Аршавин удивляет, хотя в семье не без урода.
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oyabun
1608619042
Маслов в Спартаке просто лучший из худших на данный момент. Его игра в большинстве случаев, это пас поперек поля ближнему или назад вратарю. Ну нет в Спартаке других! "Привоз" Кутепов еще хуже. Не от хорошей жизни такие играют - спасибо трансферной службе клуба.
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dim29
1608619940
как футболист Аршавин просто лучший из наших,как эксперт....,в лиге чемпионов судьи независимы,потому и свистят то что есть и не придумывают того,чего нет.
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Ганнибал Лектор
1608620696
Травмы, много матчей и т.п. - это просто отмазки. Реальная причина - слабая тактика, отсутствие тренерской мысли. Адвокаат, Спалетти и Виллаш-Боаш тоже играли в РПЛ, но в еврокубках они были львами. За счет тактики, разбора слабых мест противника. А Семак продолжает верить в дзюбу. Игры с Лейпцигом наглядно показали, чего стоит игрочишка на фоне настоящего защитника Упамекано. Пока не будет Зенит в Европе играть с позиции силы, с четкими действиями в атаке - так и будет влетать всяким Брюгге.

Войско львов, возглавляемое бараном всегда слабее войска баранов, возглавляемого львом...
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nik55
1608623174
против нормального защитника деревянный просто 0
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NewLife
1608624411
Матч ТВ любой отскок от деревянного называет скидкой. И против Спартака зюба в основном борьбу за мяч проигрывал. А бывшему футболисту не к лицу зарабатывать очки у работодателей, неся херню, чтобы отмазать позор синита.
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mamba9090909
1608624993
В ЛЧ игроки мастеровитее........................ Так надо чтобы и в РПЛ повышалось мастерство.
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