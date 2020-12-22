Аршавин: «В матче со «Спартаком» Дзюба у Маслова почти всю борьбу выиграл. В Лиге чемпионов не все так просто»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры петербуржского клуба в Лиге чемпионов.
«В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть.
В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку.
Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
- Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте в РПЛ.
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