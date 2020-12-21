Спортивный директор «Фиорентины»: «У нас не то турнирное положение, чтобы думать о Кокорине»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
«Сейчас мы не думаем о Кокорине. У нас не то турнирное положение (16-е место в Серии А – прим. «Бомбардира»), чтобы размышлять о трансферах.
Агент Кокорина говорил, что «Фиорентина» обращалась к «Спартаку»? Впервые об этом слышу. Про 15 млн евро компенсации, которую якобы запросил у нас московский клуб, я тоже никогда не слышал», – сказал Праде.
- Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings