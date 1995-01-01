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    Спортивный директор «Фиорентины»: «У нас не то турнирное положение, чтобы думать о Кокорине»

    Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

    «Сейчас мы не думаем о Кокорине. У нас не то турнирное положение (16-е место в Серии А – прим. «Бомбардира»), чтобы размышлять о трансферах.

    Агент Кокорина говорил, что «Фиорентина» обращалась к «Спартаку»? Впервые об этом слышу. Про 15 млн евро компенсации, которую якобы запросил у нам московский клуб, я тоже никогда не слышал», – сказал Праде.

    • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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