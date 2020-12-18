Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Неймар, забивший «Истанбулу» после сольного прохода.
Гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прямым ударом со штрафного в ворота «Севильи» занял последнее место в голосовании на официальном сайте УЕФА.
Также были номинированы Лука Модрич («Реал»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Барселона»).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА