Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Неймар, забивший «Истанбулу» после сольного прохода.

Гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прямым ударом со штрафного в ворота «Севильи» занял последнее место в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Также были номинированы Лука Модрич («Реал»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Барселона»).