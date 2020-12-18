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    Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

    УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

    Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Неймар, забивший «Истанбулу» после сольного прохода.

    Гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прямым ударом со штрафного в ворота «Севильи» занял последнее место в голосовании на официальном сайте УЕФА.

    Также были номинированы Лука Модрич («Реал»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Барселона»).

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +963

      Benifacto 26 минут назад

      по мне гол Гризмана, он бил пяткой и очень подленько и не жданчиком))))типо и не он вовсе забил)))бггг

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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад


      Зацените мою влажную киску, полайкай мои голые фоточки ------ http://nah.uy/meseko

      0
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      Рейтинг: +9703

      paracetamol 1 час назад

      Хоть и последнее, все одно хорошо! Рядом с Неймаром, Модричем и Гризманом. Засветился паря!

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      Рейтинг: +1473

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Шапи занял последнее место, это неудача 6 последнее место в такой компании? Масса игроков сюда мечтает попасть! А у нас 2 раза Сафонов в команде тура и Шапи своей банкой Европу порадовал.

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      Рейтинг: +11791

      KLIM777 3 часа назад

      Очень странно, что кроме Шапи все остальные претенденты из топ клубов. Словно в других клубах не забивали красивых голов

      Чем гол неймара лучше? То, что в очко прокинул. В Европе все через очко, лишь бы черных не обижали.

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