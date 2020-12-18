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  • Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

18 декабря 2020, 19:00
5

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Неймар, забивший «Истанбулу» после сольного прохода.

Гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прямым ударом со штрафного в ворота «Севильи» занял последнее место в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Также были номинированы Лука Модрич («Реал»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Барселона»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига чемпионов Модрич Лука Гризманн Антуан Неймар Фернандеш Бруну Киммих Йозуа Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (5)
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Retiremen_VMF
1608314038
Шапи занял последнее место, это неудача 6 последнее место в такой компании? Масса игроков сюда мечтает попасть! А у нас 2 раза Сафонов в команде тура и Шапи своей банкой Европу порадовал.
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paracetamol
1608318755
Хоть и последнее, все одно хорошо! Рядом с Неймаром, Модричем и Гризманом. Засветился паря!
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Benifacto
1608323192
по мне гол Гризмана, он бил пяткой и очень подленько и не жданчиком))))типо и не он вовсе забил)))бггг
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Вальдемар IV
1608332099
ясен хрен голосовали фанаты этих топ клубов, и персонально звезд вроде неймара, даже победивший реал шахтер тут в роли пропустившего, хотя может какой газпром себе шарики-голоса как обычно накрутил бы
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хав_бек
1609098744
Шапи красавчик! Красиво банку уложил, мастерски. Заголовок отстой.... "последнее место"... среди шести лучших!!! Оценить нужно было, а не стараться унизить.
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