Неймар – автор лучшего гола группового этапа ЛЧ; Шапи занял последнее место в голосовании

по мне гол Гризмана, он бил пяткой и очень подленько и не жданчиком))))типо и не он вовсе забил)))бггг
УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Неймар, забивший «Истанбулу» после сольного прохода.
Гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прямым ударом со штрафного в ворота «Севильи» занял последнее место в голосовании на официальном сайте УЕФА.
Также были номинированы Лука Модрич («Реал»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Барселона»).
Неймар – автор лучшего гола группового этапа #ЛигаЧемпионов-2020/21!Неймар: ПСЖ – БашакшехирМодрич: Шахтер – РЕАЛГризманн: Ференцварош – БАРСЕЛОНАБруну Фернандеш: МЮ – БашакшехирКиммих: Локомотив – БАВАРИЯСулейманов: Севилья – КРАСНОДАР pic.twitter.com/F0KsdvhyLY— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 18, 2020