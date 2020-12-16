«Изи катка!»: «Зенит» после победы над «Спартаком» выложил видео с расстрелом летящей перчатки

Скверное видео. Чему тут радоваться, дуралеи? Тому что уровень РПЛ упал ниже плинтуса. 4 года назад Зенит набрал в группе ЛЧ 15 очков (15, Карл!). А нынче 1. Ростов громил Аякс и обыгрывал Баварию. 3.5 года назад ЦСКА в четвертьфинале ЛЕ бился с Манчестер Юнайтед. А теперь об этом остается только вспоминать. Росфутбол в крутом пике, а эти недоумки из пресс-службы радуются -- как же, обыграли недоклуб!
В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:1.
После игры пресс-служба петербургского клуба выложила в твиттере видео, на котором летящая перчатка расстреливается из снайперской винтовки.
В ролике используется фраза нападающего москвичей Александра Кокорина: «Сделаем красиво. Изи катка была».
Перчатка – это отсылка к словам бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова про желание бросить вызов «Зениту».
Изи катка! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/8I9BYxIVYA— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 16, 2020