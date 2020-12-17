«Изи катка!»: «Зенит» после победы над «Спартаком» выложил видео с расстрелом летящей перчатки

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:1.

После игры пресс-служба петербургского клуба выложила в твиттере видео, на котором летящая перчатка расстреливается из снайперской винтовки.

В ролике используется фраза нападающего москвичей Александра Кокорина: «Сделаем красиво. Изи катка была».

Перчатка – это отсылка к словам бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова про желание бросить вызов «Зениту».