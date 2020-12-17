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  • «Изи катка!»: «Зенит» после победы над «Спартаком» выложил видео с расстрелом летящей перчатки

«Изи катка!»: «Зенит» после победы над «Спартаком» выложил видео с расстрелом летящей перчатки

17 декабря 2020, 07:57
19

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:1.

После игры пресс-служба петербургского клуба выложила в твиттере видео, на котором летящая перчатка расстреливается из снайперской винтовки.

В ролике используется фраза нападающего москвичей Александра Кокорина: «Сделаем красиво. Изи катка была».

Перчатка – это отсылка к словам бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова про желание бросить вызов «Зениту».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (19)
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Микояновский мясокомбинат
1608181494
На берегах Невы опять звучит : "Кто к нам с перчаткой придёт, тот по хрюкотальнику и получит"...)))
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SaveAS
1608182208
Кто кидал перчатку, его уже в клубе нет! Ну а так, Зенит в этот раз выиграл по делу
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oyabun
1608186252
Глумиться над проигравшей командой, у которой в нападение некого выпускать кроме защитника, настолько короткая скамейка - это так "благородно" зенитовцы. Браво!
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Fusballer
1608189447
Вот зачем это? Тренировались бы лучше. Глядишь и позора не было бы. Всех наших клубов касается. Вообще что за привычка - чуть одну игру выиграли - и сразу герои. Это касается и всех клубов, и сборной.
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fedorovi4
1608196368
Зенит с победой! Но в бочке мёда огромная поварёшка дёгтя((((( ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИГРАЕМ ТАК В ЕВРОПЕ????????? Обидно.....
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Павелий
1608197757
Я лишь напомню, что все, кто пытается бахвалиться над неудачами Спартака потом в самый неподходящий момент получает жёсткий кармический ответ. Янчик, Баринов, Заболотный, Тосно...
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Томик
1608199243
Какая перчатка, вы там от эстонцев заразились? Нет уже того в клубе, который вам её "бросил". Долго рисовали.
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paracetamol
1608206795
Расстреляли свинтячок Дзюба с Азмуном.
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Вомбат
1608213428
Скверное видео. Чему тут радоваться, дуралеи? Тому что уровень РПЛ упал ниже плинтуса. 4 года назад Зенит набрал в группе ЛЧ 15 очков (15, Карл!). А нынче 1. Ростов громил Аякс и обыгрывал Баварию. 3.5 года назад ЦСКА в четвертьфинале ЛЕ бился с Манчестер Юнайтед. А теперь об этом остается только вспоминать. Росфутбол в крутом пике, а эти недоумки из пресс-службы радуются -- как же, обыграли недоклуб!
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