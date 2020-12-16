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    «Изи катка!»: «Зенит» после победы над «Спартаком» выложил видео с расстрелом летящей перчатки

    В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:1.

    После игры пресс-служба петербургского клуба выложила в твиттере видео, на котором летящая перчатка расстреливается из снайперской винтовки.

    В ролике используется фраза нападающего москвичей Александра Кокорина: «Сделаем красиво. Изи катка была».

    Перчатка – это отсылка к словам бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова про желание бросить вызов «Зениту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии37
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      Рейтинг: +7135

      Вомбат 3 часа назад

      Скверное видео. Чему тут радоваться, дуралеи? Тому что уровень РПЛ упал ниже плинтуса. 4 года назад Зенит набрал в группе ЛЧ 15 очков (15, Карл!). А нынче 1. Ростов громил Аякс и обыгрывал Баварию. 3.5 года назад ЦСКА в четвертьфинале ЛЕ бился с Манчестер Юнайтед. А теперь об этом остается только вспоминать. Росфутбол в крутом пике, а эти недоумки из пресс-службы радуются -- как же, обыграли недоклуб!

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      Рейтинг: -1211

      зинет недоклуб 5 часов назад

      вы бы терпилы так в лиге чемпионов писали а то там че то языки в очко засунули чушки

      -2
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      Рейтинг: +9664

      paracetamol 5 часов назад

      Расстреляли свинтячок Дзюба с Азмуном.

      1
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      Рейтинг: -1211

      зинет недоклуб > paracetamol 5 часов назад

      ты своего азмуна видел внешность.это иранский заднеприводный по нему видно как ваш клуб геев

      -2
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      Рейтинг: -1211

      зинет недоклуб > paracetamol 5 часов назад

      а че ты язык в очко засунул скажи когда вас в лч обосали

      -1
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      Рейтинг: -583

      СуперПАВ9 7 часов назад

      В лч бы изи катку покащывали недочемпионы

      -2
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      Рейтинг: +4834

      Томик 7 часов назад

      Какая перчатка, вы там от эстонцев заразились? Нет уже того в клубе, который вам её "бросил". Долго рисовали.

      0
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      Рейтинг: +4055

      Павелий 8 часов назад

      Я лишь напомню, что все, кто пытается бахвалиться над неудачами Спартака потом в самый неподходящий момент получает жёсткий кармический ответ. Янчик, Баринов, Заболотный, Тосно...

      1
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      Рейтинг: +22414

      пьяныйхоровод > Павелий 5 часов назад

      Ой-ой-ой . Спасайся кто может )))))))))))))))

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      Рейтинг: +4055

      Павелий > пьяныйхоровод 4 часа назад

      4 место в группе ЛЧ 2 года подряд - это только начало.

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      Рейтинг: +22414

      пьяныйхоровод > Павелий 4 часа назад

      Хорош уже . А ? Я уже живот надорвал от ржаки.

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      Рейтинг: +4055

      Павелий > пьяныйхоровод 3 часа назад

      А лучше бы мозги включил.

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      Рейтинг: +22414

      пьяныйхоровод > Павелий 3 часа назад

      Вот ты то включил на полную катушку )))) Мозг Петербургского филиала))))))))))

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      Рейтинг: +22414

      пьяныйхоровод > Павелий 3 часа назад

      Какой ты ранимый и обидчивый))))) Тебе там вчера на стадике "демократизатором " случайно в жбан не прилетело ?

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      Рейтинг: +48

      fedorovi4 8 часов назад

      Зенит с победой! Но в бочке мёда огромная поварёшка дёгтя((((( ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИГРАЕМ ТАК В ЕВРОПЕ????????? Обидно.....

      0
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      Рейтинг: +3981

      Cleaner 9 часов назад

      Зенитовцы, а вы этот РОЛИК в УЕФА отошлите. Пусть посмотрят, какая КРУТАЯ команда Зенит. А то после Лиги Чемпионов вся Европа считает Зенит кривоногим БЕЗВОЛЬНЫМ недоклубом.

      3
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      Рейтинг: +3981

      Cleaner 9 часов назад

      Зенит ДНО!!! Это мы видели в Лиге Чемпионов. Спартак вчистую проиграл ДНУ Зениту. Какое же ДНИЩЕ этот спартак, раз так откровенно проиграл ДНУ Зениту!

      3
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      Рейтинг: +434

      SuperNils 10 часов назад

      Где-то во всё горло смеются футболисты Брюгге.

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      Рейтинг: +3981

      Cleaner > SuperNils 9 часов назад

      Ржут-немогУт.)))

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      Рейтинг: +22414

      пьяныйхоровод > SuperNils 5 часов назад

      Б.л.яяяяяяяяяяяяяяя ! При чём тут Брюгге и вообще ЛЧ.

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